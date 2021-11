Ingenio y originalidad son suficientes para hacerse viral en redes. Es lo que le ha ocurrido a Valeria, una joven sevillana que ha compartido en su perfil de Tiktok un vídeo en el que resume Andalucía con cada una de las letras que componen el nombre de la comunidad autónoma. El vídeo, que acumula casi 82.000 me gusta y tiene más de 355.000 visualizaciones en la red social, ha trascendido a Twitter, donde también se ha hecho viral y ha sido compartido por 1500 personas.

«Nunca me he sentido más identificada con un vídeo. Gracias por tanto», expresaba una joven que compartió en la red del pájaro azul el vídeo de Valeria. Rápidamente se hizo viral y hasta el momento acumula 1500 retweets y 4000 me gusta. Al momento, gran cantidad de usuarios se unieron a comentar el vídeo, que ha despertado más de una carcajada entre ellos. Algunos hasta se atrevían a compararla con Blas Infante: «Esta tía ha hecho más por Andalucía que Blas Infante», expresaba una usuaria.

Y es que la joven se ha ganado a pulso que su vídeo haya estado en el punto de mira estos días. Con cada letra que conforma la palabra Andalucía, Valeria ha señalado un momento cómico de la historia televisiva andaluza que comenzara por esa misma letra.

Instantes del programa de tarde de Juan y Medio, pasando por el conocido villancico ‘Nuestra Navidad en Canal Sur’, hasta un monólogo del malagueño Dani Rovira o unas sevillanas de María del Monte. El ingenio de la sevillana no conoce límites y así lo ha demostrado con este Tiktok, en el que también ha hecho alusión al vídeo viral de la última Semana Santa: ‘Dolores, guapa. La reina del Martes Santo’, en el que un joven gritaba hasta la extenuación a su Virgen de los Dolores.

No podía faltar el conocido vídeo de la mujer que relata su día de playa en el programa De tarde en tarde, también de Canal Sur.

Tampoco se queda atrás la referencia al vídeo viral de la Nochevieja de 2015, cuando miles de familias andaluzas se quedaron sin campanadas debido a un error de la televisión autonómica.

Finalmente, Valeria termina su original Tiktok con la última letra, la A, haciendo referencia al himno de Andalucía.

