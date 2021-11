Jesús Candel, más conocido como Spiriman, ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. El médico granadino, que se hizo conocido por las marchas de sanitarios y ciudadanos contra el Gobierno andaluz y su gestión de la sanidad (conocidas como Mareas Blancas) explicaba que su cáncer es «muy agresivo y ha vuelto con fuerza».

Spiriman, en Sierra Nevada y a través de un vídeo, relataba que se había curado del cáncer con un «el cáncer ha desaparecido de mi cuerpo» e incluso afirmaba sobre el cáncer que «el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere». Levantó multitud de críticas con sus afirmaciones, como «la actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere, no lo consigue» anunciando la eliminación del cáncer de su cuerpo.

Sin embargo, parece ser que no llegó a curarse. Jesús Candel afirma en su perfil de Facebook que el motivo de que su cáncer haya vuelto a aparecer es por «el estrés crónico». Además, indica que prefiere «dejar marchar» aquello que le entristece y que para su vida elige «el amor, el perdón y la compasión». Estas declaraciones tienen un porqué y es para mostrar que este tipo de actitud puede ayudar durante el tratamiento en la enfermedad.

Señala además que es «fiel seguidor de la ciencia y sus avances», pero a la vez «firme creyente del amor y de la capacidad que tenemos de concentrarnos en reprogramar nuestra mente subconsciente que controla nuestras experiencias vitales, en lugar de limitarnos a cambiar las creencias de nuestra mente consciente».

Voluntad

Jesús Candel habla de poner esos pensamientos positivos «a trabajar conjuntamente contra la enfermedad. Creo que nuestro destino no está en nuestros genes sino en nuestra manera de vivir y de afrontar lo que venga». También señala de «injusto y egoísta» pedir a Dios curar una enfermedad como es la suya. Por otro lado, pide que se le demande a Dios «que te ayude a sacar lo mejor de ti para afrontar cualquier enfermedad o problema».

En este mensaje, en el que Spiriman relaciona la cura de su enfermedad con la voluntad que tenga uno mismo, señala que «creer en la capacidad que todos tenemos de que nuestras creencias sean más poderosas que nuestra realidad».

