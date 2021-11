Juan Espadas ha cerrado junto a Pedro Sánchez el 14 Congreso del PSOE de Andalucía en Torremolinos, con una llamada a la unidad y una entrega visible de confianza de parte del presidente del gobierno al actual alcalde de Sevilla en su camino a la Junta.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha llamado en la clausura del 14 Congreso que se ha celebrado en Torremolinos durante este fin de semana a la “unidad y la fraternidad de toda la familia socialista porque éste es el momento del PSOE y no puede haber un socialista enfadado con otro” y porque “somos la esperanza de los andaluces y andaluzas” para recuperar el gobierno de la comunidad.

En un acto en el que compartió atril con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que presentó a los miembros de la nueva Ejecutiva Regional, Juan Espadas recordó que el lema ‘avanzamos unidos’ que nos trajimos del Congreso Federal de Valencia “es un mensaje redondo que nos dice que dice que el PSOE tiene que seguir liderando nuestro país y tiene que hacerlo ahora en Andalucía” porque “avanzar es la clave de bóveda para salir de esta crisis que hemos vivido”. El dirigente apeló a la unidad “tal y como la entendemos los socialistas, unidad que no es uniformidad, sino pluralidad desde el respeto”, por lo que aseguró que “si de Valencia vinimos unidos, desde Torremolinos saldremos más unidos si cabe, como una piña” porque “éste es el congreso de la energía positiva en el que venimos a construir”.

El secretario general de los socialistas andaluces inició su intervención afirmando que “estamos hechos de las emociones que hemos vivido”, por lo que suscribió que “Andalucía es el corazón que nos hace latir” y el motivo que nos mueve para conseguir una tierra “más libre, más justa y comprometida con nuestro destino” desde el socialismo porque “somos el partido de la esperanza de futuro de Andalucía”.

Espadas dijo sentirse orgulloso del camino recorrido hasta este congreso de Torremolinos y tuvo palabras de gratitud a la Ejecutiva saliente y a la anterior secretaria general, Susana Díaz, a quien reconoció “su sacrificio, esfuerzo y trabajo”, así como del resto de hombres que lideraron los gobiernos andaluces en estos 37 años de historia: “Nadie me quitará el orgullo de todo lo que hemos hecho por Andalucía, que ha sido mucho, pese a los errores cometidos”.

“El municipalismo es la puerta para recuperar el Gobierno andaluz”

Y dijo sentirse orgulloso también del socialismo municipalista. “Quiero reivindicar como alcalde y como secretario general a los municipalistas y a los concejales y las concejalas de cada uno de los territorios de Andalucía que son el mejor PSOE”, aseveró para explicar que “lo hago por convencimiento porque son la imagen y el reflejo de humanizar la política cercana y porque el municipalismo es la puerta y el camino para recuperar el Gobierno de Andalucía”. Espadas ha avanzado también a lo largo del Congreso que en los próximos días comunicará su salida del Ayuntamiento de Sevilla para dedicarse en exclusiva a la carrera por la Junta de Andalucía.

En este punto, aludió a la organización de su nueva Ejecutiva por áreas de trabajo y se detuvo especialmente en la de Política Municipal, de la que dijo que “tiene el equipo más potente que nos llevará de nuevo a la Junta de Andalucía con la estrategia de bisturí y de política con mayúsculas que harán nuestros alcaldes y alcaldesas”.

Tras decir que “nos vamos muy tranquilos tras el compromiso de la ministra de Hacienda de arreglar las plusvalías mañana lunes”, Espadas ratificó que “creemos en la política federal y en la segunda descentralización a favor de los ayuntamientos”, a los que prometió cuando llegue a la Junta mayores recursos con transferencias incondicionadas para que los servicios comunitarios sean gestionados por las corporaciones locales con personal estable “que será una auténtica revolución”.

Espadas tuvo palabras de condena por el nuevo asesinato machista ocurrido en San Roque y urgió al PSOE a ser “el bloque y el dique de contención para defender y proteger a las mujeres”. Sobre igualdad y feminismo, aseguró que aquí en Andalucía “es la extrema derecha es la que mueve los hilos del gobierno”, al que reprochó que “las mujeres no están bien protegidas por un gobierno de derechas secuestrado por Vox en el Parlamento de Andalucía” que “le recorta recursos, fondos y el grifo” con decisiones contra la violencia de género y el tejido asociativo de mujeres.

Sobre la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, respondió al presidente de la Junta que “no habrá presupuestos hasta que no convoque la Mesa de Diálogo Social y cambie la decisión y los criterios” para revertir la decisión de haber despedido a los 8.000 sanitarios de refuerzo Covid. “Cuando tengamos la confianza de los andaluces, los socialistas blindaremos la sanidad pública andaluza con una ley que preserve el presupuesto”, anunció para agregar que “nadie entiende que aquí no te pueda ver tu médico de cabecera cuando Andalucía es la comunidad que más fondos estatales extraordinarios ha recibido”.

Juan Espadas recriminó a Moreno Bonilla que “siguiese pidiendo más dinero al Gobierno de España y no ejecutar los recursos que tiene”, y tildó de “vergüenza” que haya presentado unos Presupuestos “que consisten en poner todo lo no ejecutado el año anterior”. Ahí, destacó la inejecución de los fondos de empleo: “Si el Gobierno andaluz no tiene capacidad, que nos lo den a los ayuntamientos esos planes de empleo para que nosotros seamos capaces de sacarlos adelante”.

El secretario general contrapuso la gestión del gobierno andaluz de las derechas con el de Pedro Sánchez y el del PSOE en España, de quienes dijo que “dieron lo mejor de sí mismo pese a que la derecha no fue capaz ni siquiera de apoyar en el Congreso que primero estaba la salud por encima de todo”.

“La palabra Erte se quedará para siempre en la historia de este país gracias a la protección que el PSOE dio a los trabajadores, y luego vino la vacunación, donde hemos sido líderes en Europa, y ahora vamos a liderar la recuperación económica. Hemos sido capaces de concentrar el mayor volumen de recursos de la historia para no dejar a nadie detrás; ésa es la marca que diferencia al PSOE del resto de partidos”, relató el socialista.

Espadas concluyó afirmando que “esto de la derecha es como el juego del calamar, donde todos enredan, donde cuanto peor mejor y donde sólo saben crispar para pescar algo” mientras los socialistas “venimos a solucionar los problemas en vez de crearlos”.

Pedro Sánchez afirma que “Juan y yo trabajaremos mano a mano”

El secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que Juan Espadas va a ser “un gran presidente de la Junta de Andalucía” y que trabajarán juntos por el futuro de Andalucía y de España, “mano a mano, Juan en San Telmo y yo en Madrid”. En este sentido, el líder del PSOE ha querido “felicitar y dar las gracias a Susana y a la dirección saliente y dar mi enhorabuena a Juan y a la nueva dirección, que nos va a llevar de nuevo a la Junta de Andalucía”.

Ante los militantes socialistas de Andalucía reunidos en Torremolinos, Sánchez ha valorado que en el 14º Congreso se han aprobado resoluciones que hablan de temas “tan importantes” como la reindustrializar Andalucía, el blindaje de la educación y la sanidad, la igualdad entre hombres y mujeres o la cohesión social y territorial. Por ello, ha querido trasladar su “enhorabuena a la militancia por unas resoluciones que van a hacer más fuerte el proyecto del PSOE de Andalucía”. Además, el líder socialista ha apoyado la propuesta que defiende Juan Espadas de “una segunda descentralización de Andalucía y de empoderar a los ayuntamientos, para acercarnos más a los problemas de los andaluces y andaluzas”.

En su intervención en la clausura, el presidente del Gobierno ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 son “un ejemplo de recuperación justa”. Además, ha valorado que es “el tercer presupuesto en el que cumplimos con la Disposición Adicional del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que garantiza las inversiones en esta tierra” y ha citado ejemplos como la conexión Algeciras-Bobadilla.

Espaldazaro de Sánchez a Espadas en el congreso del PSOE con órdago a Rajoy

“Los números son los que son y cuando pasen cuatro años, el PSOE habrá destinado un 33% más en los presupuestos para Andalucía que en los cuatro años de Rajoy en la Moncloa. Esa es la diferencia, que nosotros no nos olvidamos de Andalucía, porque sabemos que es uno de los principales motores de creación de empleo y crecimiento económico de nuestro país”, ha resaltado.

El secretario general, que ha afirmado que “Andalucía es la federación más importante del PSOE”, también ha puesto en valor que en el PSOE siempre “cumplimos con nuestra palabra, somos un gobierno de palabras y de hechos”. Entre otras cuestiones, ha resaltado que el Ejecutivo nacional ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, blindado las pensiones, aprobado la Ley de Vivienda, la LGTBI o la de Muerte Digna y puesto todos los recursos necesarios contra la violencia machista o reforzado la ciencia.

Frente a una oposición a nivel nacional que “lo que hace es gritar e insultar”, Pedro Sánchez ha agradecido “el ejercicio de oposición útil y de anteponer los intereses generales” que hace Juan Espadas y en el que “la socialdemocracia se reconoce”, una ideología que “se ha revelado con la pandemia como la ideología más viva y también la más necesaria para abordar los retos de futuro”. “Después de la crisis provocada por la pandemia, nos enfrentemos a la brecha de la desigualdad territorial, social, de género o generacional y los socialdemócratas lo que hacemos es luchar para cerrarlas”, remarcó el líder el PSOE.

Por último, el presidente de la Mesa del Congreso, José Luis Ruiz Espejo, encargado de coordinar la clausura del evento, despidió a los asistentes diciendo que “éste es el congreso del reencuentro de los socialistas con la ciudadanía andaluza; nos estaban esperando y hemos llegado a su encuentro con esta cita en Torremolinos de la que salimos unidos y fuertes para recuperar la Junta”.

