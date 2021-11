Yolanda Díaz, artista visual y activista feminista, ha creado un vídeo para la Diputación de Cádiz y que se ha hecho viral; este vídeo arremete contra la industria del porno de forma directa, algo que solo ha ocurrido en otras dos ocasiones pero sin llegar tan lejos.

«Otras campañas se dirigen a que los jóvenes no consuman pornografía, pero es poner el foco en el último eslabón. Hay que ponerle cara a los que se enriquecen con ello» expresa Yolanda respecto a su vídeo para la campaña ‘No es sexo, no es gratis‘ de la Diputación de Cádiz.

La autora del vídeo asegura que se trata de una campaña pionera en retratar y apelar directamente a la industria pornográfica. Recuerda dos anteriores, pero que no llegaban tan lejos. Es el caso del Salón Erótico de Barcelona de 2018, que criticaba en su vídeo promocional ‘Sin educación sexual’ el como la mala educación sexual derivaba en el uso del porno como patrón de conducta.

La campaña de la Diputación de Cádiz señala a la industria pornográfica como responsable de la percepción que tiene la población más joven sobre la sexualidad, una percepción distorsionada. Se trata de una iniciativa promovida por el área de Igualdad de la institución provincial para prevenir la violencia de género en todas sus formas.

«La idea es que se trabaje, que se ponga el debate sobre la mesa. Es fácil encontrar quién es el dueño de las plataformas más famosas y que son las que tienen poder. Ni siquiera hacen los vídeos, cada día son más anónimos. Ahora manda quien tiene las plataformas. Por eso es tan importante retratar los culpables» indica Yolanda Díaz.

Realidad distorsionada por el porno

«Queremos que a la gente joven en su programa educativo se le hable de educación sexo afectiva, no solo del milagro de la vida. Lo que se da en los institutos no habla del placer ni de las relaciones afectivas. Por eso los chicos resuelven sus dudas en internet y es tremendo que crean que la realidad es lo que ven en el porno. Debe haber una regulación de los contenidos. Ahora se ampara en el arte o en la libertad de expresión, pero igual que se prohíbe en la publicidad sexista, los contenidos del porno deberían regularse», señala.

Por otro lado, la presidenta de la Diputación explica que se trata esta campaña de «un grito de reivindicación y denuncia» para que «entre todos seamos capaces de poner nuestro granito de arena» en el momento de «redefinir los mensajes que se trasladan a los más jóvenes de nuestra provincia, especialmente, en el ámbito de la educación sexual».

En el inicio del vídeo, una pareja de adolescentes se están besando en una habitación cuando el chico empuja a la chica sobre la cama e imita una de las poses del porno, a lo que la chica se muestra asustada. Unas imágenes reveladoras que, con campañas como estas, deben desaparecer.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...