La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la portavoz del Grupo Socialista se movilizan contra el despido de 8000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ángeles Férriz, portavoz del Grupo Socialista subraya la «preocupación» del PSOE andaluz por el «bajo mínimos de la sanidad andaluza».

Estos 8000 sanitarios fueron contratados como refuerzo por el covid-19 y ahora, según indica CSIF, serán despedidos. Bajo el lema «No sobra nadie en la sanidad pública andaluza», CSIF llama a movilizarse los días 28 de octubre y 4 de noviembre en concentraciones que tendrán lugar en distintos centros sanitarios de las provincias andaluzas y en las que también participan otras organizaciones sindicales.

Por su parte, Ángeles Férriz ha asistido junto a responsables y representantes socialistas a la concentración convocada durante este jueves 21 por los sindicatos ante el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en protesta por la extinción de 8000 contratos de refuerzo covid-19 en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para mostrar el respaldo socialista al personal sanitario en sus demandas.

Para CSIF Sanidad Andalucía «es lamentable que no se renueve a 8000 de los 20.000 profesionales que contrató el SAS como refuerzo covid y cuya vinculación termina el próximo 31 de octubre». Férriz ha recordad que Moreno Bonilla «se comprometió a que no iría nadie a la calle” de las plantillas sanitarias «y ha mentido en el Parlamento». Además, ha recordado que este personal no solo hace refuerzo covid.

La portavoz del Grupo Socialista ha advertido de que este personal ahora podrá marcharse a otras comunidades donde tengan mejores oportunidades y salarios y, cuando la comunidad quiera de nuevo recurrir a ellas y ellos, «no estarán», ha lamentado. Además, acusa a Moreno Bonilla de «tener dinero de sobra para mantener estos contratos y no hacerlo».

Plantilla infradotada por abandono

Para CSIF Sanidad Andalucía, «se desperdicia una oportunidad única para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como ha evidenciado la pandemia». «En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas», ha lamentado el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A.

Asimismo, el dirigente sindical señala que «no es de recibo que el Gobierno andaluz culpe a otros de este recorte escudándose en que los fondos covid provenientes del Gobierno central se han reducido, porque las competencias en Sanidad y en sus recursos humanos es de la comunidad autónoma, que es la que prioriza y decide cuál es su política de personal».

Siguiendo la misma línea, Férriz declara: «a lo mejor esa es la intención, dar puntilla a la sanidad pública y seguir favoreciendo a la sanidad privada, porque la gente encuentre el sistema público deteriorado y no le quede más remedio que hacerse un seguro privado, quien pueda».

La renovación no para las protestas

Por otro lado, este 19 de octubre, la Junta anunciaba la renovación de 12.000 contratos sanitarios de refuerzo a la asistencia al covid-19; esto supone el 60% de los contratos que se formalizaron para esta labor, aunque estos sanitarios han realizado también otras labores además del covid.

Sin embargo, los 8000 contratos restantes que se extinguirán a final de octubre, que supone el 40%, no serán renovados. Ante esto, sindicatos y políticos han argumentado un «atropello» a la sanidad pública andaluza considerando «insuficiente» esta oferta.

«No estamos pidiendo que se le renueven esos contratos a esos compañeros en concreto, los contratos saltan a bolsa, sino que no se pierdan esos puestos tan necesarios en la Sanidad Pública. Esta situación va a repercutir en el personal fijo e interino, suponiendo más cargas de trabajo, e igualmente en el personal eventual, cada vez contratos más precarios, y al personal que por primera vez está deseando trabajar que lo va a tener imposible. Además repercutirá también en los usuarios con un aumento de las listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas» destacan desde USO en la concentración.

Participación movilizaciones

Durante la primera jornada de movilizaciones, según el sindicato CCOO, más de un millar de personas ha secundado las movilizaciones convocadas por CCOO, UGT y CSIF en los centros sanitarios de las ocho provincias andaluzas para exigir al SAS que renueve el 100% de los contratos de todas las categorías que finalizan el 31 de octubre y, de esta forma, solucionar el déficit estructural de personal que padece la sanidad pública. Estas concentraciones continuarán los días 28 de octubre y 4 de noviembre si no se produce una rectificación de la Administración sanitaria.

