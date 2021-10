La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía pide «una rectificación inmediata» del despido de 8000 trabajadores a la Consejería de Salud y al SAS y que se renueve a todo el personal contratado para luchar contra la covid-19, porque «la sanidad pública les necesita» para seguir luchando contra esta pandemia y sus secuelas, así como para solucionar los problemas generados por el colapso sanitario derivada de ella.

La oferta presentada por la Administración sanitaria a las organizaciones sindicales contempla que se renovarán cerca de 12.000 contratos. Sin embargo, se «dejarán en la calle» a más de 8000 trabajadores. Además, el total de los contratos que no van a ser renovados son del ámbito hospitalario y de todas las categorías, excepto facultativos.

«Se trata de otro error histórico de la Administración porque todos estos profesionales son los que han estado en primera línea luchando contra la covid-19 e incluso con su vida y, en lugar de renovarles, se les despide», mantiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, que advierte que esto dará lugar a que se vayan a trabajar a otras comunidades autónomas y a la sanidad privada.

«Tras una acertada gestión de muchos aspectos de la pandemia y las buenas cifras conseguidas en la vacunación, ahora se pone en riesgo todo el esfuerzo realizado de forma conjunta por trabajadores, ciudadanía y gestores al hacer primar objetivos economicistas sobre los sanitarios», sostiene el líder sindical que no entiende cómo un sistema sanitario infradotado de personal «puede permitirse el lujo» de no renovar a 8000 profesionales y asegura que CCOO no aceptará que estos se suplan con conciertos con empresas privadas.

CSIF tacha de «lamentable» la situación

El sindicato CSIF ha calificado de «lamentable» la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no renovar a estos profesionales que contrató como refuerzo covid y cuya vinculación finaliza el próximo 31 de octubre, al contrario de lo anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control del pasado 14 de octubre. Tras reunirse este lunes con el consejero Jesús Aguirre, el sindicato cree que la Administración «ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia».

«En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas», ha denunciado la vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF-A, Carmen Jiménez. «La sanidad andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000», ha añadido.

La Central Sindical también ha criticado el anuncio de la Consejería de que los contratos que se les harán a los 12.000 trabajadores que sí renovarán tendrán una duración de sólo seis meses. La Junta también se ha comprometido a estabilizar a 10.000 de ellos. «Pero la mayoría no son plazas nuevas, sino plazas ya dotadas que estaban vacantes y que se cubrieron con contratos eventuales para luchar contra el coronavirus», ha apostillado Jiménez.

Posibles movilizaciones

En vista de la situación, CSIF-A ha pedido que se convoque la Comisión Central de Bolsa Única para conocer todos los detalles del plan de la Junta y ha exigido que esas 10.000 interinidades se cubran «de forma inmediata». Al mismo tiempo, el sindicato no descarta la organización de movilizaciones.

Durante la reunión celebrada este lunes en Sevilla, CSIF-A también reiteró a los máximos responsables de Salud su absoluto rechazo al Plan Estratégico para la Atención Primaria por no contemplar una mayor dotación presupuestaria y porque provocará «agendas imposibles, extenuación de los profesionales y asunción de funciones y responsabilidades impropias de algunas categorías», lo que «no sólo no reducirá las listas de espera, sino que mermará la calidad de la asistencia y quemará a los profesionales».

