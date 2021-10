José Luis García Cossío ‘Selu’, popular autor de chirigota del Carnaval de Cádiz, ha anunciado que no participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), del próximo año 2022. Ha sido a través de sus redes sociales donde ha anunciado que este año no se subirá a las tablas del Gran Teatro Falla.

«Bueno hoy me toca anunciar algo que en 32 años es la segunda vez que me pasa, que nos pasa a mí y a mi Chirigota… El año que viene no saldremos», manifestaba en un tweet, generando una oleada de comentarios de sus seguidores en forma de ánimos.

Pero este anuncio dejaba a los aficionados del carnaval de Cádiz un sabor agridulce, por el tweet que publicaba minutos después de anunciar su despedida, por un año, del concurso. «Aunque a lo mejor el hecho de no salir el año que viene esté justificado por algo muy importante que nos va a pasar…», señalaba el Selu, dejando abierta la puerta a un hipotético acontecimiento que no lo retire del todo del COAC 2022.

Esta retirada temporal podría venir dada por el fallecimiento de uno de sus más fieles compañeros de chirigota. Paco Sibón, otro histórico del Carnaval de Cádiz y poseedor de un antifaz de oro, fallecía el pasado 6 de octubre a los 53 años de edad.

«La Chirigota del Selu siente dar la noticia del fallecimiento a los 53 años de Francisco Sibón Pereira, amigo y componente de esta chirigota desde sus inicios. Que la tierra te sea leve Paco, siempre estarás con nosotros», anunciaba el grupo en un comunicado.

Así, habrá que esperar aún para conocer definitivamente qué nos tiene preparado el Selu para el próximo Carnaval de Cádiz, que se celebrará después de Semana Santa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...