Los centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud están recuperando progresivamente la normalidad, tal y como anunció la Junta. A partir de hoy, los usuarios podrán solicitar directamente consulta presencial a través de ClicSalud+, el teléfono y la app de Salud Responde y también en los propios centros.

Sin embargo, hay centros que todavía permanecen cerrados. Es el caso que ha denunciado Ismael Sánchez, diputado en el Parlamento Andaluz por Unidas Podemos. Este ha compartido en sus redes las instantáneas del ambulatorio Coca de la Piñera de Camas cerrado.

«Ayer el presidente de la Junta de Andalucía dijo que hoy se recuperaba la presencialidad en los Centros de Salud», comenta. «Así está, en estos momentos, el ambulatorio de Coca de la Piñera (Camas), cerrado», aducía.

Ayer el presidente de la Junta de Andalucía dijo que hoy se recuperaba la presencialidad en los Centros de Salud. Así está, en estos momentos, el ambulatorio de Coca de la Piñera (Camas), ❌CERRADO❌. El colmo es el mensaje de la app cuando alguien intenta pedir cita 🤬 pic.twitter.com/Vpwsq2XVeG — Ismael Sánchez 🔻 (@ismaelsc_) October 1, 2021

El diputado añadía que, al intentar pedir cita a través de la app, esta no se lo permitía. «En estos momentos no podemos agendar la cita solicitada», era el mensaje emergente. «Si necesita atención sanitaria que no puede esperar, acuda sin demora a su centro de salud», continuaba.

Cita presencial o telefónica

Aunque la situación epidemiológica actual posibilita que los usuarios puedan volver a consulta presencial, el SAS sigue ofreciendo consulta telefónica, lo que supone mayor accesibilidad a los centros de Atención Primaria.

En los meses de mayor incidencia de contagios de covid-19, los centros de Atención Primaria tuvieron que limitar la presencialidad a las consultas no demorables y a los casos en los que el profesional médico, tras valoración telefónica previa, consideraba necesaria la consulta presencial. A partir de ahora, el usuario podrá optar directamente entre consulta presencial o telefónica.

Nueva Estrategia de Atención Primaria

En un comunicado de la Consejería de Salud y Familias, esta expone que se continuará avanzando en una nueva estrategia de Atención Primaria. Esta incluirá una amplia batería de medidas como potenciar el uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial, proyectos para mejorar la capacidad de resolución, garantizar la continuidad asistencial, promover la relación médico-paciente y disminuir los tiempos de espera.

La nueva Estrategia, según Salud, desarrollará líneas de actuación para continuar mejorando la accesibilidad, gestionar de forma eficiente la demanda asistencial, promover la atención a la cronicidad, impulsar un modelo sociosanitario, el refuerzo de Salud Mental y apoyo a los cuidados paliativos, mejorar la atención a la comunidad e implementar nuevos perfiles profesionales.

Se seguirá avanzando además en la desburocratización y se realizará una revisión de la Cartera de Servicios de los centros de Atención Primaria mejorando la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria, afirman desde la consejería.

Asimismo, tal y como afirma Salud, se continuará avanzando en las consultas de acogida atendidas por profesionales de enfermería que mejorarán la asistencia a los usuarios que acuden al centro de Atención Primaria sin cita programada.

Aseguran que se han protocolizado los motivos de consultas más frecuentes de baja complejidad para poder ofrecer una respuesta asistencial a los usuarios en aquellos casos que sea posible y reorientar al paciente a las consultas médicas en caso de que lo requiera o a otros profesionales que puedan atenderlo en función de su demanda.

Balance asistencial

Según datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias, los profesionales de Atención Primaria realizaron en 2020 un total de 67,5 millones de asistencia de consultas telefónicas, presenciales y a domicilio, lo que supone 1,2 millones de consultas más respecto a las registradas antes de la pandemia, en 2019.

Aseguran, además, que en el año 2021, la actividad en los primeros siete meses ha sido de 52,5 millones de asistencia, 16 millones más que en el mismo período de 2020 y 13,2 millones más que en 2019. La actividad de Medicina de Familia ha pasado de 36,2 millones de consultas en 2019 a 38,2 en 2020, habiéndose realizado en los primeros siete meses de 2021 un total de 25,6 millones de consultas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...