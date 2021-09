La erupción del Cumbre Vieja en La Palma, a la que ha seguido una más del Etna, ha creado alarma en torno a la actividad volcánica; pero, ¿tenemos volcanes en Andalucía? La respuesta es… sí.

De hecho, más de 100 volcanes se reparten por toda España, aunque los más conocidos y peligrosos están ahora en las Islas Canarias. En Andalucía no hay actualmente, sin embargo, volcanes activos; es decir, los que hay no han mostrado actividad sísmica que haga sospechar que van a volver a entrar en erupción. Por supuesto, eso no garantiza que no lo hagan en algún momento… pero probablemente no será en un futuro próximo.

De hecho, los volcanes andaluces se consideran extintos, ya que para ha pasado más de 15.000 años desde su última erupción. Por ello, los científicos no esperan que vuelva ya a producirse ninguna más.

La única zona volcánica de Andalucía está en Almería, en Cabo de Gata, y sus volcanes tuvieron actividad por última vez hace un millón de años, según los geólogos. Algunas de las formaciones volcánicas de la zona son Cerro del Fraile, Cerro de los Lobos, Morrón de los Genoveses, Caldera El Plomo, Área volcánica de Cóbdar o Cerro del Hoyazo. En la Isla de Alborán también se encuentra una conocida zona volcánica, también extinta.

