Andalucía y Comunidad Valenciana se unen para exigir un fondo para compensar la infrafinanciación de los dos comunidades. Esta exigencia se anuncia tras la reunión que han mantenido hoy en San Telmo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Ha sido la primera vez que ambos presidentes abordan cuestiones conjuntas que afectan a ambos territorios. El encuentro ha estado centrado en la mejora del sistema de financiación autonómica. En la cita también han participado los consejeros de Hacienda. Moreno ha anunciado que ambas comunidades van a solicitar la creación de un fondo transitorio de compensación mientras llega la reforma del sistema de financiación autonómica, «caducado desde 2014», ha apuntado Puig.

«El estado tendrá qua hacer un esfuerzo con ambas comunidades, para compensar de manera urgente la infrafinanciación a Andalucía y Comunidad Valenciana», sostiene Moreno.

Los presidentes han coincidido en señalar la necesidad de un trato «justo» y «sensato». En este sentido, Ximo Puig ha destacado que se establece una alianza, porque «queremos que la comunidades autónomas tengan un peso más relevante dentro de España, también en la financiación». Ha añadido que «el problema es el estado del bienestar» porque «necesitamos financiaron para llevarlo a cabo como se merece» y «en la pandemia se ha demostrado que necesitamos un sistema del bienestar vigoroso».

Andalucía y Comunidad Valenciana suponen un tercio de la población. «Somos comunidades que queremos sumar, no venimos a dividir», han manifestado los presidentes.

El presidente de la Junta también han afirmado que «las comunidades no están bien financiadas, pero Andalucía y Comunidad Valenciana están peor», condicionadas por un modelo de financiación que no se adecua a la realizar. «Es un problema complejo, entiendo las posiciones de cada territorio y la complejidad de un nuevo modelo, pero lo que no debemos es estar parado». Según Moreno, Andalucía tiene un déficit de cuatro millones diarios, casi mil millones anuales y Andalucía necesitaría «1700 millones para tapar la hemorragia».

Para llegar a un acuerdo, Moreno cree que tiene que haber un acuerdo de las dos grandes formaciones políticas, PP y PSOE. Y Puig ha señalado que «hay urgencia por acuerdos de estados, porque mantener el actual sistema no es sostenible».

En cuanto a la convergencia fiscal de las comunidades, Moreno ha asegura que es «autonomista» y que «respeta las decisiones de cada autonomía». Sin embargo, Puig se ha sido más claro, argumentando que «vamos camino de la «la armonización fiscal porque hay un problema grave que es la desigualdad».

Impuestos en la infrafinanciación de Andalucía y Comunidad Valenciana

Ximo Pugi ha señalado, a preguntas de los periodistas, que el estatus quo de algunas comunidades no se puede mantener si implica desigualdad. En cuanto a la subida de impuestos, los presidentes han coincidido en manifestar que no están en la hoja de ruta subir los impuestos. El presidente de la Generalitat, mucho más concreto, que en el andaluz, ha indicado que «se trata de racionalizar la tarta fiscal» con una redistribución para garantizar el estado del bienestar.

