El diputado andaluz José Ignacio García, diputado no adscrito procedente de Adelante Andalucía ha anunciado que abandonará su acta en el Parlamento de Andalucía al habérsele negado la compatibilidad con su puesto con funcionario en prácticas, al ser orientador socioeducativo, de cuatro meses de duración.

Así lo anunciaba el propio diputado por Cádiz en una carta dirigida a la militancia de Adelante Andalucía, donde señala que el Parlamento «entiende que este período de funcionario en prácticas no es compatible con la condición de diputado».

Desde Adelante Andalucía han manifestado a En Andaluz, que no conocen los motivos de esta decisión, al no haberle notificado al parlamentario nada por escrito por el momento. Además señalan que no entienden esta decisión, pues «se permite la compatibilidad con un despacho de abogados, un médico u otras actividades en el sector privado».

La Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por la popular Carmen Céspedes y vicepresidida por la diputada de Izquierda Unida Ana María Naranjo, ha sido la encargada en tomar esta decisión que no ha sentado bien en el seno de la formación política que fundara Teresa Rodríguez tras su expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, ahora controlado por Izquierda Unida.

El diputado andaluz, que comenzaba las prácticas este mismo martes, señalaba que continuará con sus responsabilidades en la Coordinadora Andaluza y en la Permanente de Adelante Andalucía. Para José Ignacio García, la política es «es algo que haré toda mi vida, pero estoy convencido de que la política institucional debe ser un periodo con principio y fin, para ello seguir construyendo mi carrera profesional es una condición necesaria», en relación a las prácticas que tiene que realizar tras aprobar las oposiciones de Educación este mismo verano.

El encargado de sustituirle, según confirmaban fuentes de Adelante Andalucía, será el siguiente en la lista por Cádiz, Ricardo Sánchez Moreno, que ocupaba el cuarto puesto en la misma, y miembro de Adelante Andalucía.

