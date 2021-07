Néstor Salvador, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha sido detenido este jueves en Granada. El sindicalista fue declarado insumiso judicial al no acudir a declarar tras una supuestas coacciones contra en delegado de Turismo de Junta. Salvador habría entrado en el despacho del delegado para pedir explicaciones sobre el despido de una limpiadora «por su acción sindical», por lo que fue denunciado.

El SAT ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que Néstor Salvador explica con detalle los hecho ocurridos. «Si estás viendo este vídeo es porque he sido detenido por las Fuerzas de Seguridad del Estado por negarme a declarar por una acción sindical de nuestro sindicato», comenzaba. «Llevamos un año y medio exigiendo que la delegada sindical, Vanesa Sánchez, que era limpiadora de la delegación de Turismo de Granada, volviera a su puesto de trabajo. Cuando fue subrogada toda la plantilla, a ella la dejaron fuera por ser delegada sindical».

Exigían una explicación

En el vídeo, Salvador cuenta que solo querían una explicación. «Subimos ocho personas a la oficina de la delegación de Turismo a exigir una reunión con el delegado de Turismo y que se acabara el conflicto laboral. ¿Cuál fue la reacción del delegado de turismo? Ponernos una denuncia por coacciones». Néstor afirma que tanto las cámaras de seguridad como los funcionarios fueron testigos de lo ocurrido, y que por ende no se produjeron dichas amenazas.

«Esa denuncia fue archivada y de forma mágica se ha vuelto a reabrir un año después, sin ninguna prueba más, solo exigiéndonos que declaremos», expresa.

Seis Policías para entregar una notificación

«Buscan coaccionarnos, poner a los sindicalistas en el punto de mira. Prueba de ello es que a nuestro portavoz provincial, Paco Cabello, y a nuestra compañera Vanesa fueron seis policías a entregarle una notificación. ¿Hacen falta seis policías o es una forma de coacción a gente que hace sindicalismo? Por eso me niego a ir a una declaración judicial que creo que es un montaje, y que es innecesaria porque hay pruebas suficientes. Mi experiencia me dice, ya que he tenido diez procesos judiciales que se han archivado, que lo único que quieren es hacernos perder el tiempo. Andalucía no está para perder el tiempo, está para solucionar la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo».

Respuesta del SAT

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha compartido el vídeo de Néstor Salvador en su perfil de Facebook, donde critica la detención del sindicalista. «Acaban de detener a nuestro compañero Néstor Salvador cuando terminaba de participar en un acto homenaje a la huelga del 70 de la construcción en Granada. Seguimos pagando las consecuencias de defender nuestros derechos y la represión por la lucha sindical. ¡Libertad ya!», expresaban.

El SAT ha convocado una concentración este viernes 23 a las 09:00 horas frente a los Juzgados de la Caleta, en Granada, en protesta por la detención de Néstor Slavador.

Apoyo de Teresa Rodríguez y Pilar González

Teresa Rodríguez no ha tardado en pronunciarse en redes y ha expresado su rechazo ante esta detención. «Nuestro compañero Néstor Salvador salía de un acto homenaje a los albañiles asesinados por la policía en la huelga de Granada de 1970 y se lo llevan detenido por los mismos motivos: defender a la clase trabajadora», dice.

«Néstor participó en una protesta pacífica para defender a una limpiadora de la Consejería de Turismo en Granada despedida por hacer sindicalismo. Los responsables de la Consejería de Turismo le denunciaron. Pedimos su libertad sin cargos, basta de represión sindical», relata Rodríguez.

La senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, también ha mostrado su apoyo al sindicalista. «Hace un rato que han detenido de en Granada a Néstor Salvador, compañero andalucista, marxista, sindicalista, historiador… un luchador de galaxia. Le ha denunciado Turismo por apoyar y defender a una delegada sindical del SAT y por no estar en doma».

