El comité de expertos de la Junta de Andalucía se reunirá durante la jornada de este martes para evaluar la situación epidemiológica de la comunidad y medita el cambio de las medidas sanitarias establecidas. La incidencia actual de Andalucía es de 202,1 casos por 100.000 habitantes.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, juan Marín, ha afirmado esta mañana que no se relajarán las medidas sanitaria que se vienen aplicando durante toda la pandemia. Desde el gobierno de Andalucía aseguran que si algunos municipios sobrepasan los mil casos por 100.000 habitantes «pediremos el cierre», y no tendrán en cuenta estar en temporada turística. El segundo del Ejecutivo de Andalucía ha recordado la recomendación del gobierno alemán de no visitar otros lugares turísticos de España, por lo que aboga por mantener medidas de seguridad en los municipios andaluces.

Por otro lado se ha mostrado confiado en que el comité de expertos no endurezca demasiado las medidas sanitarias «porque sería un paso atrás en la creación de empleo». El vicepresidente andaluz ha reconocido que no es momento de suavizar las medidas y las restricciones como los horarios de cierre o los límites de aforo por la subida de contagios en el resto del país, una llamada «quinta ola» que según Juan Marín «no está afectando a Andalucía de momento».

Juan Marín se ha referido a la campaña de vacunación en Andalucía, donde el 50% de la población mayor de 16 años está vacunada con las dos dosis, mientras que algo más del 70% tiene al menos una dosis. Desde el gobierno andaluz esperan que para agosto la inmunidad alcance el 80% en Andalucía.

