La actual secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, y Juan Espadas, candidato socialista a la presidencia de la Junta, han anunciado el adelanto de las primarias en el PSOE andaluz para renovar los cargos del partido. Esto supone la marcha de Díaz como secretaria general del partido el próximo 12 de julio, aunque sin dimisión y con su continuación en el Parlamento , «estaré en el próximo pleno del Parlamento autonómico. No hay nada que me guste más que currar. Seguiremos en el tajo. Haré lo que mi partido me demande».

Ambos han pactado la celebración de un Comité Director el 12 de julio, máximo órgano entre congresos. Con esto se decidirá la convocatoria de unas primarias del PSOE andaluz para la elección del próximo secretario general. A partir del día siguiente comenzará el plazo para presentar las candidaturas, y entre el 14 y el 23 de julio, de los avales.

Juan Espadas se presentará a esta elección de la Secretaría General del partido y podría ser proclamado el 23 de julio, si no hay más candidaturas. Si hubiese otras, la votación se celebrará el 5 de septiembre. Hasta entonces, Díaz seguirá siendo secretaria general del partido. Todo esto evitando a una gestora «nosotros nos organizamos», ha dicho Espadas.

Díaz ha dicho que estará «para todo lo que le demande el partido» por su «fidelidad y lealtad al PSOE». Además ha asegurado que ayudará a Juan Espadas en todo lo que esté en su mano y en todo lo que le pida, «Voy a arrimar el hombro y a ayudar a Juan Espadas. Soy leal al PSOE por encima de todo», ha dicho Díaz.

Juan Espadas dice que se trata de un proceso pactado hacia la transición de la dirección del PSOE-A. Todo este pacto ha sido elaborado desde la más estricta discreción pese a las «filtraciones, las intoxicaciones y las mentiras», ha dicho Díaz. Ambos han mostrado una total unión y sintonía para esta transición y nueva etapa en el PSOE Andaluz, «necesitamos unir al PSOE y no fracturarlo», aseguraba Díaz.

Además, Espadas ha confirmado que seguirá al frente del Ayuntamiento de Sevilla y que dejará el cargo si ve que no puede estar al completo en sus funciones como alcalde.

