Susana Díaz y Juan Espadas ya tienen un acuerdo para que la transición en el liderazgo del PSOE andaluz se produzca. Esto ocurrirá antes del 3 de julio, cuando el comité federal del partido se reúne. Ambos comparecerán de manera conjunta para anunciar este acuerdo al que han llegado, «en un proceso como este, que ya anunciamos que era de transición, las formas son tan importantes como el fondo», ha dicho Juan Espadas.

Previsiblemente Susana Díaz dimitirá como secretaria general del partido y se convocarían elecciones automáticamente para elegir al nuevo secretario general, que será Juan Espadas si todo vas según lo previsto, para que el partido no caiga en manos de una gestora hasta diciembre.

Detalles del pacto entre Díaz y Espadas la semana que viene

Espadas ha anunciado que los detalles se conocerán la semana que viene. Susana Díaz es la que debe convocar y decidir sobre ese comité director. Espadas, tras la dimisión de Díaz y unas elecciones, asumiría la secretaría general en unas semanas, aunque la Ejecutiva seguirá siendo la misma hasta el congreso regional, «quien puede es quien debe y, por tanto, la convocatoria del comité director es competencia de la Ejecutiva regional y debe ser esta o la secretaria general quien así lo plasme, yo no voy a decidir algo que no me corresponde», decía Espadas.

Desde Ferraz había intención de forzar la salida de Susana Díaz antes de la celebración de ese comité director. Con este pacto, se ha conseguido que se produzca la dimisión, sin que haya una imagen de intervención por parte de la dirección federal.

Por su parte, Juan Espadas ha pedido que se respete el pacto y el diálogo que tiene con Susana Díaz, «decidimos sin presión alguna de nadie y en base a lo que consideramos más oportuno para la resolución final de esta cuestión, que insisto que va a ser a satisfacción de la organización porque es lo que ambos queremos, queremos lo mejor para el PSOE de Andalucía«.

Susana Díaz es secretaria general del PSOE-A desde el 23 de noviembre de 2013. Tras esto, se convirtió en secretaria general del partido. Ahora será Juan Espadas quien le sustituya en el cargo.

