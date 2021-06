Anabel Domínguez (Anabel Mua en redes sociales) es una ‘influencer‘ gaditana que ha conquistado las redes con sus maquillajes y consejos de belleza. Sin embargo, este martes no se ha hecho viral por alguno de sus increíbles makeups o por algún consejo revolucionario. La ‘influencer’ ha conseguido responder con mucho poderío al comentario de otra usuaria que se metía con el acento andaluz.

La usuaria, en concreto, había escrito un comentario en uno de los vídeos de Anabel en el que decía: «Todo estaba bien hasta que abrió la boca», haciendo referencia al acento de la ‘influencer’. Ni corta ni perezosa, Anabel Domínguez decidió dedicar una vídeo respuesta a Patricia, la autora del comentario. «Patricia debe ser una bellísima persona pero, por lo que sea, a ella le molesta cuando abro la boca, le molesta mi acento y le molesta mi forma de hablar», comenzaba. Y es que el acento andaluz está muy devaluado fuera de la comunidad, pues no es la primera vez que se ven comentarios de este tipo en publicaciones de personalidades andaluzas.

«Hay que mejorar el tema del insulto»

«Desde aquí te digo que si quieres insultar a un andaluz por su acento, eso está ya muy antiguo», proseguía la ‘influencer’, que no perdió la oportunidad de defender su acento con un toque humorístico. «Hay que mejorar un poco el tema del insulto», proseguía. «La siesta, el acento, que somos vagos, eso está ya muy quemado», decía dirigiéndose a la usuaria que le había dejado el comentario.

Y es que Andalucía lleva como cruz los tópicos más rancios y que menos se ajustan a la realidad. Ya se pudo ver en la guía que la UEFA ofrecía a los turistas que fueran a visitar Sevilla por la Eurocopa, o en las mujeres vestidas de flamenca que aplaudían a la Selección Española. Andalucía perpetúa algunos tópicos, pero otros muchos se les imponen desde fuera.

Apología de la creatividad

Anabel, siempre en tono humorístico, trataba de hacer un llamamiento a la creatividad de la autora del comentario. «Hay que ser un poquito más creativa», le decía, a la vez que ponía de ejemplos palabras que ella pronuncia con su acento andaluz. «No me estás descubriendo nada Patricia. Si me vas a insultar, sé más creativa, cuéntame algo que no sepa, porque yo me escucho hablar y escucho mi acento», relataba la ‘influencer’.

«Hay que mejorar, los insultos hay que mejorarlos. Trabájalo en casa Patricia», concluía Anabel, que rápidamente se ha hecho viral con este vídeo respuesta. Por algunos ha sido bautizada como la «tercera leona del escudo de Andalucía» y hasta la cuenta oficial de Cruzcampo en Twitter ha compartido su vídeo:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...