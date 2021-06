Jesús Aguirre, Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha confirmado la intención de la Junta de poder vacunar, al menos con una dosis, a la población de entre 12 y 18 años antes de que se inicie el nuevo curso escolar, «para la última quincena de agosto queremos tener esa franja medianamente vacunada, es decir bastante antes de que empiece el colegio».

Para poder vacunar a la población de entre 12 y 18 años, según Aguirre, debe continuar la llegada de vacunas como hasta ahora y mantenerse el actual ritmo de vacunación. Andalucía ya se encuentra vacunando a la población menor de 40 años, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre a partir del sábado 26 de junio.

El Consejero ha criticado este anuncio del presidente que, dice, no se ha consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), «que me enseñe el papel donde viene el criterio científico, quién lo firma, para decir de forma tan taxativa que a partir del día 26 no es necesario el uso de la mascarilla en exteriores».

Juanma Moreno, presidente de la Junta, ya se ha pronunciado al respecto de esta decisión, «este gobierno no va a obligar a ningún andaluz a quitarse la mascarilla«, ha dicho en una entrevista.

El Consejero de Salud ha querido mandar un mensaje a los andaluces para que no se relajen y sigan usando la mascarilla «de la forma más vehemente posible», pues, dice, es lo que más protege ahora mismo a los que no están vacunados todavía.

Hasta ahora, el 59,09% de los andaluces mayores de 16 años están vacunados con al menos una dosis y el 35,86% con la pauta completa. Por otro lado, la incidencia continúa siendo la más alta de España con 173,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...