El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, reconoce el lento descenso de la tasa de incidencia acumulada en Andalucía, actualmente alrededor de los 180 casos. Aún así, con el proceso de vacunación y la bajada lenta de los contagios, Aguirre se muestra con las decisiones «un poquito más aperturistas«, es decir, con posibilidad de relajar en Andalucía algunas medidas.

La situación no es igual en los hospitales, donde han bajado mucho el número de pacientes y cada vez hay menos ingresos COVID y menos pacientes en las UCI. Con esto, más la vacunación acelerada de la comunidad que ya ha comenzado con los menores de 40, se espera que entorno al 29 de junio se puedan seguir relajando en Andalucía las medidas.

«Tenemos que bajar esa incidencia porque esos contagios siguen suponiendo fallecidos e ingresos hospitalarias, de ahí que vuelva a pedir concienciación y mantener las condiciones higiénico sanitarias óptimas».

Aguirre se muestra optimista, aunque sin bajar la guardia, y dice que ahora los que más se contagian son los jóvenes, que no están vacunados. Pero estos no precisan, en general, de atención hospitalaria y no colapsan los hospitales, «como son poblaciones más jóvenes las que están dando positivo, en aquellos sitios donde han tenido antes un impacto muy grande de infección ahora hay muchos más con anticuerpos naturales por haberla pasado».

Vacunación en Andalucía

Andalucía se encuentra en una avanzada fase de la vacunación contra el COVID-19. Alrededor del 53,6% de los andaluces mayores de 16 años, la población diana, cuenta ya con, al menos, una dosis de la vacuna. Más del 31,72% de la población ya tiene la pauta completa de la vacuna.

En números esto se traduce en más de 3,8 millones de personas con al menos un pinchazo y más de 2,2 millones, la pauta completa. Andalucía ha recibido hasta el momento 6.428.420 de dosis de la vacuna contra el Covid-19.

