Han desarrollado esta técnica de abono líquido a partir de la recuperación de fósforo de los ecosistemas acuáticos para utilizarlo como abono

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) ha desarrollado una técnica que permite recuperar el fósforo de los ecosistemas acuáticos y utilizarlo como abono líquido para diferentes especies de plantas como el melón, el pepino y la albahaca.

Para ello, este equipo ha utilizado unos adsorbentes magnéticos que funcionan a modo de imán para la mejora de la calidad del agua de ecosistemas eutrofizados, esto es, con acumulación de nutrientes inorgánicos, como el fósforo o el nitrógeno, provenientes esencialmente de la acción humana.

Esta técnica ha sido perfeccionada para retirar la mayor cantidad de fósforo posible con base en aproximadamente una década de investigación científica en las lagunas de la Albufera de Adra (Almería).

Posteriormente, los trabajos en los invernaderos del IFAPA Camino de Purchil, en Granada, han permitido comprobar que parámetros como la altura de las plantas o el peso de sus tallos y raíces fueron más elevados cuando fueron regadas con algunos de los tres tratamientos enriquecidos con fósforo. En los tres aplicados, se incorporó este elemento extraído de la laguna Honda de la Albufera de Adra.

Según ha expuesto este grupo de investigación en el artículo titulado ‘Assessing the viability of recovered phosphorus from eutrophicated aquatic ecosystems as a liquid fertilizer’ publicado en la revista Journal of Environmental Management, ha combinado el fósforo con macroelementos químicos como son potasio, calcio o nitrógeno, y microelementos como hierro, manganeso o zinc. “Sin ninguna duda, la principal ventaja de su uso es que el adsorbente junto con el fósforo pueden ser recuperados del medio reduciéndose, por tanto, notablemente el coste económico y los posibles efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos”, ha explicado a la Fundación Descubre Inmaculada de Vicente, investigadora de la UGR.