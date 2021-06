El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el economista y exdiputado Luis Ángel Hierro, se juegan hoy en las primarias del PSOE-A la candidatura a la presidencia de la Junta.

Los tres candidatos han votado hoy en Sevilla tras concluir una campaña en la que se han alternado el cruce de acusaciones y las llamadas a la unidad. 45.374 militantes están llamados a lo largo del día a ejercer su derecho al voto para elegir el candidato que se enfrentará a Juanma Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. De ellos, 9542 pertenecen a la adscripción de Sevilla.

Susana Díaz atiende a los medios tras votar en las primarias del PSOE-A / SA

Entre las 10:00 y las 20:00 horas estarán abiertos los centros para realizar la votación, que no designará al secretario general del PSOE-A, un puesto que seguirá ostentando Susana Díaz. Sí se dirimirá la candidatura a las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, que, aunque podría ganar Juan Espadas, no afectaría a su decisión previa de no presentarse a la reelección a la alcaldía de Sevilla.

Gracias a quienes están hoy haciendo posible las votaciones, a todas las agrupaciones, a los equipos de las tres candidaturas y sobre todo gracias a la militancia socialista de todo el territorio de Andalucía. pic.twitter.com/KWQez5h9Rk — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) June 13, 2021

La anécdota

Susana Díaz votaba en el centro de la Plaza de Santa Ana, donde ha protagonizado la anécdota de la jornada. La expresidenta bromeaba con el secretismo del voto antes de echar la papeleta: tras preguntar si era ahí donde se entraba para que no se viese el voto, se encerró en la cabina para hacer su elección… Aunque, teniendo en cuenta que ella misma se presenta como candidata, no se prevé que haya habido en su caso un cambio de intención de voto en el último momento…

