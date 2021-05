Un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha recreado con datos geológicos y arqueológicos el paisaje de la Bahía de Cádiz desde la época cartaginesa hasta la actualidad. Los expertos emplean por primera vez una combinación de técnicas científicas aéreas y terrestres. Esto con el objetivo de analizar las estructuras enterradas de La Martela, adyacentes al yacimiento de Doña Blanca (Cádiz). Con esto determinan las alteraciones provocadas por el océano en esa zona durante los últimos 6.500 años. Los investigadores concluyen que el nivel del mar apenas ha variado. Sin embargo, la costa ha ganado terreno debido a la acumulación de sedimentos a lo largo de los siglos.

Los romanos modificaron la mayoría de enclaves cartagineses construidos entre los siglos s.VI a.C.- III a.C., motivo por el que en la actualidad se mantienen pocos elementos originales de este periodo. Las estructuras enterradas de La Martela pertenecen a la época cartaginesa y, aunque aún se encuentran sin excavar, éstas conservan su disposición original.

El paisaje en el que se halla este yacimiento cartaginés era muy distinto hace 6.500 años. Los científicos se centraron en determinar cómo afectaron las variaciones en el nivel del mar, la acción del hombre y las condiciones climáticas.

Los expertos comprobaron que Doña Blanca siempre ha estado ubicada al lado del río Guadalete, sobre un acantilado. “Sin embargo, es cierto que hace más de seis milenios el mar se adentraba más en el terreno y ha ido ‘retrocediendo’ a lo largo de los siglos debido a dos factores que se relacionan entre sí. Por un lado, la deforestación, que favoreció la erosión de los suelos y los aportes sedimentarios a la red de arroyos y torrentes de la cuenca del Guadalete. Por otro, acumulación de sedimentos provocada por las inundaciones de este río en sus tramos bajos”, explica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Cádiz Francisco Javier Gracia Prieto.

Los científicos del grupo Geología y geofísica litoral y marina detallan en su estudio ‘Late-Holocene evolution of the Northern Bay of Cádiz from geomorphological, stratigraphic and archaeological data’, publicado en Quaternary International cuál ha sido la evolución de la zona mediante la recreación geográfica de la bahía en cuatro mapas que representan cuatro momentos distintos de los últimos seis milenios.

En el primer mapa muestra cómo era la Bahía de Cádiz hace 6.500 años. Esto cuando el nivel del mar se mantenía estable y se generaron las primeras marismas de la zona. En el segundo se observa la disposición geológica 3.000 años atrás, cuando el océano se retrajo poco a poco y el salobral abarcó cada vez más terreno. El tercer mapa se sitúa hace 2.000 años e ilustra cómo avanzó este proceso, en el que la acumulación sedimentaria ‘rellenó’ la costa. El último señala el estado actual de la bahía: la tierra ha ‘avanzado’ sobre la zona que antaño cubría el mar.

Drones y un georradar

Para determinar de qué otras formas el nivel del mar afectó a la actividad terrestre, los investigadores obtuvieron ocho testigos. Entre ellos, muestras con forma tubular que contienen formaciones rocosas, fósiles o vegetación. De este modo, los investigadores comprobaron cómo era la sedimentación de la zona en otras épocas históricas, dado que cada sección del testigo indicaba, por ejemplo, si había agua o si crecían plantas. Así, los científicos determinaron las características geológicas de la zona en distintas épocas.

Luego, los científicos emplearon un georradar en la zona de La Martela. Se trata de un instrumento terrestre que permite localizar materiales a poca profundidad bajo la superficie del suelo. Esto permite comprobar qué estructuras o formaciones se hallaban bajo tierra. Además, volaron un dron equipado con sensores que captaban zonas de humedad y de vegetación sobre la superficie. Utilizaron otro para sacar fotografías de las áreas estudiadas.

Con esto, se combinaron las imágenes de ambos drones. Los científicos detallaron, por ejemplo, la distribución de las habitaciones y la extensión de las calles sin excavar de La Martela. “Como quedan pocas ciudades cartaginesas con su estructura original, esta información puede ayudar a los historiadores a recrear cómo era la arquitectura y los usos de los edificios”, comenta Francisco Javier Gracia Prieto.

El nivel del mar de la Bahía de Cádiz

Siguiendo esta misma línea de investigación, los expertos analizarán con mayor detalle las variaciones del mar de los últimos 6.500 años en la Bahía de Cádiz. Esto con el objetivo de generar modelos que predigan sus alteraciones en el futuro y cómo éstas afectarían el terreno del litoral gaditano. “Aunque parezca que el nivel del mar ha bajado en esta zona, lo que ha ocurrido es que los sedimentos acumulados le han ganado terreno. Queremos comprobar si en el futuro la tierra continuará avanzando sobre el mar o si los cambios producidos por la naturaleza o el cambio climático cambiarán esta tendencia”, explica Francisco Javier Gracia.

Este trabajo ha sido financiado por el Servicio de Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico (Cádiz). Asimismo, el grupo de investigación RNM-328 ha recibido apoyo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación y del proyecto Neptune (INQUA CMP project 2003P).

