El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado positivo por COVID-19 tras mantener un contacto estrecho con un positivo este lunes. Moreno era informado durante la sesión de control que la persona con la que mantuvo un contacto estrecho el lunes había dado positivo.

El propio presidente lo ha anunciado en un video en su cuenta de Twitter, donde comenta lo ocurrido. «Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por COVID-19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros».

Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por #COVID19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros. pic.twitter.com/XfulYDnkJC — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 27, 2021

Moreno no presenta síntomas y da la casualidad que la semana próxima tenía concertada la cita para recibir la primera dosis de la vacuna. «Seguiré con mi tarea institucional por teléfono y por videoconferencia», señala el presidente en el video.

Juanma Moreno presidirá así tanto el Consejo de Gobierno de la próxima semana, como la reunión del comité de expertos en la que se planteará una hipotética relajación de las actuales medidas de restricción.

«Ahora como está cerca la vacuna todos nos estamos relajando. Y ahora precisamente es cuando somos más vulnerables, por tanto os pido a todos muchísima prudencia. El virus sigue entre nosotros» concluye Juanma Moreno tras anunciar su positivo en COVID-19.

