La reforma de la Ley andaluza de Salud pública, que permitiría confinar municipios con altas tasas de incidencia, no ha salido adelante. El voto en contra de Vox ha propiciado que esta ley, con la que la Junta de Andalucía pretende dotar de mayor carácter jurídico a los confinamientos perimetrales, no salga adelante.

La ‘ruptura’ provocada por las diferencias que ha provocado la acogida de 13 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta se ha escenificado en la votación de la Ley andaluza de Salud Pública. Uno de los principales motivos que alega su portavoz, Manuel Gavira, es que «atenta contra derechos fundamentales», una línea roja para el hasta ahora socio de legislatura de Juanma Moreno.

Gavira aseguraba que, desde el anuncio el pasado miércoles de la acogida de los 13 menas, no ha habido negociación alguna en cuanto a esta ley andaluza para confinar municipios. Además, ha adelantado que habrá más envites con el ejecutivo andaluz.

Adelanto electoral

El propio Gavira aseguraba el pasado lunes que habrá elecciones andaluzas este otoño. Así, se mostraba convencido en una entrevista a esRadio de que «habrá elecciones en Andalucía en otoño. Quiero y lo creo». El portavoz hizo hincapié en que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía «gracias a los votos de Vox» y afirmaba que este adelantará las elecciones.

Además, Gavira acusaba al Partido Popular de no cumplir con su acuerdo de investidura. Debido a esto, la formación verde ha decidido dejar de apoyar el Gobierno del PP, no solo por no cumplir algunos puntos del acuerdo de investidura, sino por acoger a trece menores migrantes de Ceuta. El asunto de los menores es solo «la punta del iceberg», declaraba. «Pretenden que solamente sean cumplidos por una parte y los acuerdos están para cumplirlos por ambas partes».

