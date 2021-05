El presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez, ha anunciado el cierre de una de las dos plantas que tiene la compañía en Cádiz, que será previsiblemente la de Puerto Real. Gutiérrez ha señalado que es «económicamente inviable» mantener las dos plantas de la Bahía de Cádiz en activo.

El máximo mandatario de Airbus en España señalaba que más de la mitad de la planta de Puerto Real no está siendo utilizada, y que no piensan que «la recuperación en doble pasillo no se produzca hasta el 2023».

En este sentido, ha explicado que el plan de Airbus pasa por fusionar en un solo centro el área de Defensa-Militar y el área de Civil. Actualmente, la planta de Airbus en Puerto Real fabrica estructuras de aviones comerciales, mientras que la del Puerto de Santa María, conocida como Centro Bahía de Cádiz (CBC), se dedica a la fabricación de componentes de aviones militares, especialmente para el A400M y el C295, así como de producir la parte civil, como los cubremotores del Boeing 737 MAX.

En cuanto a la plantilla actual, Gutiérrez también ha anunciado que el objetivo de Airbus ahora es llegar a un acuerdo con los agentes sociales para el mantenimiento del empleo, así como utilizar herramientas reflejadas en el convenio colectivo, como las bajas incentivadas.

La fábrica de Puerto Real podría convertirse así en un centro de I+D+i de la compañía aeronáutica. Este ‘centro aeronáutico 4.0’ servirá de encuentro para las industrias aeronáutica y naval.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...