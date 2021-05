La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz ha comparecido hoy para explicar que Andalucía no puede acoger a más menores extranjeros no acompañados. Denuncia que en la actualidad, la capacidad para acoger a estos menores en los centros que hay habilitados para ello, se encuentra «al limite».

Las amenazas de VOX al Gobierno Andaluz por acoger menores

La formación de extrema derecha Vox, a través de su nuevo portavoz Manuel Gavira, manifestaron que dejarán de apoyar a sus compañeros de gobierno en caso de que Andalucía decida acoger a estos menores. Ante las palabras de Rocío Ruiz, quien defendió que Andalucía debería atender a los menores más vulnerables, el portavoz llegó a manifestar «que se vaya a su casa y, en su casa, espere a los MENA que quiera».

Esta negación a la acogida de estos menores por parte de la formación de extrema derecha, se debe, tal y como argumentan a razones de seguridad. La Junta, en junio de 2019, cifró en un 0,52 por ciento el índice de delincuencia de los menores extranjeros que tutela.

Respuesta del presidente Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha defendido que Andalucía no puede acoger a más menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, ha querido señalar que esta negación no se debe a las amenazas de sus socios de gobierno, si no que «nuestra capacidad está al límite y no se puede sobrecargar una red ya sobrecargada».

Además, ha esclarecido que Andalucía sí atenderá a todos aquellos menores que precisen de alguna ayuda. En cuanto el apoyo logístico y sanitario que debe aportar Andalucía, ha defendido que ofrecerán todo lo que se encuentre dentro de «Nuestra obligación dentro de las posibilidades».

