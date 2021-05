La Junta de Andalucía recurrirá, con un recurso de casación por unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la Sala de Granada por no haber ratificado el cierre perimetral de la localidad granadina de Montefrío.

Por otro lado, esta tarde saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una Orden de la Consejería de Salud y Familias que dejará sin efecto la Orden del pasado jueves del cierre perimetral de Montefrío.

A su vez, se ha reunido el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Granada para dictar una resolución que dejará sin efecto el nivel 4 grado 2 en Montefrío, por lo que se podrá abrir su actividad no esencial.

No autoriza el cierre de Montefrío, pero si autoriza otros tres

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunida en pleno, ha resuelto no ratificar la orden dada por la Consejería de Salud y Familias para confinar el municipio granadino de Montefrío. Consideran que las restricciones de derechos fundamentales no puede realizarse «de forma indiscriminada y masiva» y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Salud Pública, «alude a personas concretas y determinadas».

El TSJA reafirma, según adelantan agencias, que «se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados«.

Hay otros tres municipios en los que sí se ha autorizado el cierre perimetral, como son los de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz).

La Junta de Andalucía recurrirá así un cierre perimetral que ha sido denegado por el alto tribunal andaluz.

