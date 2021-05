Hoy, en la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, Elías Bendodo, Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, acusa al Gobierno de subcontratar la gestión de la pandemia «porque el Gobierno no quiere hacerlo». Recalcan que la incidencia sigue bajando en la comunidad, pero hay zonas que necesitan confinar, por la alta incidencia, y la justicia no se lo permite.

Pide herramientas al Gobierno para evitar que la justicia tenga la última palabra y se apliquen las mismas medidas en todas las zonas más afectadas por la pandemia, «el TSJA rechaza nuestra decisión de confinar Montefrío (Granada). Ahora no podemos tomar medidas en un municipio con riesgo extremo. El Gobierno de España nos ha quitado las herramientas para luchar contra el virus«, ha dicho el consejero.

Elías Bendodo

Además, recuerdan que el Gobierno debe tomar una decisión sobre la segunda decisión de AstraZeneca, «Andalucía tendrá esta semana un stock de 200.000 vacunas de AstraZeneca que no podemos poner a nadie porque no nos dejan. Esta incertidumbre no se puede prolongar más, o el Gobierno central toma una decisión o la tomaremos nosotros», ha afirmado Elías Bendodo.

También ha anunciado la vacunación de aquellos profesionales que aún no ha vacunado, «se empezará a vacunar con Pfizer y Moderna a 71.000 profesionales esenciales: profesores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Bomberos, con menos de 60 años y que se habían quedado descolgados en la vacunación«, ha confirmado.

Se ha confirmado la aprobación de protocolos para la asistencia de personas con secuelas derivadas del Covid, «hemos aprobado un protocolo de actuación para estos casos ofreciéndoles una asistencia integral. Se va a hacer todo lo posible para remitir o mitigar las secuelas».

Elias Bendodo ha criticado la subida de impuestos que, según el consejero, planea llevar a cabo el Gobierno central y ha anunciado que Andalucía no los subirá. Además, avanza que este mes se empezarán a pagar las ayudas solicitadas por las empresas, «Casi 54.000 pymes han solicitado las ayudas directas de 3.000 euros para el comercio, la artesanía y la hostelería, que este mismo mes de mayo se van a empezar a pagar».

