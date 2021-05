Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado esta mañana en un encuentro con La cadena Ser donde se ha referido a los hechos que tuvieron lugar por toda España tras la caída del estado de alarma, «Las concentraciones nos preocupan, nos ha costado mucho llegar a este nivel de incidencia, con muchos sacrificios económicos y sociales. Pensar que ahora, que acariciamos el final, haya una explosión inconsciente, nos preocupa mucho.»

Culpa al Gobierno de lo que sucedió al no prolongar el estado de alarma, y lo acusa de una «falta de previsión«. «El toque de queda ha sido útil y poderoso y lo hemos perdido. El Gobierno lo ha quitado unilateralmente y las comunidades no tenemos instrumento jurídico para limitar movilidad. No descarto ninguna de las posibilidades que ofrezcan los tribunales», ha dicho el presidente de la Junta.

Por otro lado, Moreno recuerda ante las críticas de las nuevas medidas, como el cierre de pubs y discotecas a las 2 de la mañana, que las decisiones han sido tomadas «escuchando a los expertos». Además, afirma que «con la desescalada hemos sido muy prudentes, trabajando en medidas equilibradas dentro de nuestros medios».

Con respecto al plan de vacunación, Juanma Moreno reitera su compromiso de llegar a tener a finales de junio al 50% de los andaluces vacunados al menos con una dosis, y si esto se cumple pretende «tener un verano/otoño de crecimiento rápido y vertiginoso. Hay interés en invertir y gastar. Prevemos que en 2022 tengamos un crecimiento sostenido que puede estar entorno al 3%», ha dicho.

Asimismo, Moreno ha descartado un adelanto electoral, aludiendo a su compromiso con la vacunación y la recuperación económica de Andalucía, «para mí, Andalucía está por encima de intereses particulares. Y me pregunto: ¿a Andalucía le interesa que paralicemos durante 5 meses la Administración por un adelanto electoral? No. Primero es vacunar y, segundo, concentrarnos en la recuperación».

