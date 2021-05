El sistema universitario de Andalucía mejora, por segundo año consecutivo, su posición global en el prestigioso ranking de Shanghái (‘Academic Ranking of World Universities – ARWU’). Si en 2019 colocó a seis de sus once universidades (10 públicas y una privada) entre las mejores del mundo con la incorporación, en aquella edición, de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), en esta última actualización, correspondiente a 2020, la región consigue sumar una más: la Universidad de Cádiz (UCA).

La UCA es la inclusión más reciente a este reconocido listado, considerado como uno de los más fiables y transparentes del mundo en cuanto a metodología y resultados, que se creó en 2003 para ayudar a estudiantes e investigadores chinos a elegir destino en el extranjero.

Siete universidades andaluzas en el ranking

De las 1.000 instituciones recogidas por ARWU, se muestran siete andaluzas: la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Sevilla (US), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Jaén (UJA), la Universidad de Málaga (UMA), la UPO y la UCA. No obstante, únicamente la UGR y la US están incluidas en el Top 500, situándose en los intervalos 201-300 y 401-500, respectivamente. Así lo recoge un informe elaborado el pasado mes de abril por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), que analiza la posición de las universidades de la comunidad en diversos rankings internacionales.

España es el octavo país del mundo con más instituciones incluidas dentro de la clasificación de Shangái, con un total de 40. La Universidad de Granada continúa siendo la institución mejor posicionada de todas las andaluzas y, a nivel nacional, ocupa el segundo lugar (entre los puestos 2 y 5) compartiendo escalafón con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Valencia. La primera posición nacional es para la Universidad de Barcelona.

Como novedad, en esta última edición han escalado posiciones en el ranking global la UJA y la UMA, pasando ambas del intervalo 801-900 al 701-800. En sus posiciones anteriores se mantienen la UGR (201-300), la UPO (801-900) y la US (401-500), mientras que la UCO desciende puestos y pasa del rango 601-700 al 701-800.

ARWU por áreas científicas

Desde 2009 el ranking de Shanghái también realiza una clasificación por áreas o especialidades científicas (ARWU-FIELD), en la que las instituciones se clasifican en 54 materias englobadas dentro de cinco grandes campos: ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales.

En esta tipología de análisis, en la edición de 2020 continúa destacando, como en ocasiones anteriores, la Universidad de Granada, que ha mantenido su presencia en 35 disciplinas científicas. Entre las especialidades con mayor impacto están aquellas que consiguen situarse en el top 100. Concretamente, la UGR sigue contando con cinco especialidades en la élite científica mundial: documentación (donde pasa del puesto 36 al 32); ciencia y tecnología de los alimentos (escala del puesto 37 al 36); matemáticas (rango 76-100); ingeniería minera y mineral (76-100); y turismo (76-100).

Destaca también la US, con presencia en 24 disciplinas y cuatro especialidades en el top 100: ciencia y tecnología de los alimentos (50); ciencias instrumentales y tecnológicas (rango 51-75); ingeniería electrónica y eléctrica (76-100); y automatización (76-100).

También se incluyen en ese top 100 las ciencias veterinarias de la UCO (51-75); y los estudios de turismo de la UMA (76-100). Cabe destacar que la UCA ha entrado en el ARWU con presencia en cuatro disciplinas: matemáticas (rango 401-500); ingeniería y ciencias medioambientales (401-500); ingeniería química (301-400) y oceanografía (101-150), entrando ésta última muy cerca del top 100.

Esta segunda clasificación, el ARWU-FIELD, destaca las fortalezas de una universidad andaluza más: la Universidad de Almería, que aparece resaltada por sus enseñanzas en ciencias agrícolas (401-500).

Otros rankings

El informe elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento incorpora, además, un análisis del sistema universitario andaluz en otros rankings internacionales, entre los que destacan ‘The World University Ranking 2021’, que incluye a más de 1.500 instituciones internacionales de 93 países. En esta clasificación se encuentran ocho universidades andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla). De nuevo, la UGR es la mejor valorada entre las andaluzas, al situarse en el rango de entre las 601-800 mejores instituciones. Las universidades de Córdoba, Jaén, Pablo de Olavide y Sevilla se colocan en el tramo de las 801-1.000 mejores, mientras que la UAL, la UCA y la UMA se sitúan en el rango 1.001 en adelante.

En la clasificación ‘QS World University Rankings 2021’, que tiene en cuenta 1.186 universidades de 94 países, figuran 27 universidades españolas. De ellas, las únicas andaluzas destacadas son la UGR, que mejora su posición y pasa de la horquilla 511-520 a estar entre las 501-510 mejores; y la US, que también sube de rango y pasa del puesto 601-650 al 581-590.

