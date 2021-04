Las Áreas sanitarias de Andalucía y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han ampliado hoy la opción de vacunación a mayores de 70 años a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto.

Con estas líneas, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, el de 70 a 79 años, que ya se encuentra inmunizado con una dosis al 75,45%.

En los casos de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base del SAS, no haber respondido a la llamada a la vacunación o no haber podido acudir a la cita, se les asigna una. Desde el dispositivo de vacunación correspondiente se les toma nota de los datos para, a la mayor brevedad, proceder a la citación. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ya comenzó a primeros de mes con la vacunación a la población general de 70 a 79 años. En Andalucía, este grupo está compuesto por 650.381 personas.

La mayoría de estas primeras dosis para este grupo de edad que se están administrando son con el preparado de Pfizer, aunque algunas personas han recibido Moderna en función de la disponibilidad de vacunas.

Avanza la vacunación en menores de 70 años

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía continúa avanzando en la vacunación a la población de menores de 70 años, ya que se encuentra muy avanzada la vacunación en los mayores de esa edad.

Andalucía también «continúa avanzando con los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo» que contempla la estrategia de vacunación consensuada por el Consejo Interterritorial. Personas con trasplantes o en lista de espera, personas diálisis, enfermedad distintos tipos de cáncer y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años. Igualmente, se avanza con la inmunización con AstraZeneca en el corte de edad de 60 a 65 años. En este grupo, el 70% de personas se encuentran ya inmunizadas. Igualmente, se avanza con la inmunización con AstraZeneca en el corte de edad de 60 a 65 años.

Esta semana Andalucía prevé recibir de 346.590 dosis: 253.890 dosis de Pfizer, 29.300 dosis de Moderna, 18.400 de AstraZeneca y 45.000 de Janssen.

