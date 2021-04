Los datos de Incidencia Acumulada en Andalucía ha llevado al equipo de la Junta de Andalucía al planteamiento de una rebaja de las restricciones. Hoy, es el cuarto día consecutivo de bajada en la incidencia acumulada, con unos 251,6 según los datos que proporciona la Junta. Estos datos han provocado optimismo en los expertos que trabajan para el gobierno andaluz.

Juanma Moreno ha comparecido hoy en un acto en Granada durante su visita al Hospital Materno Infantil del Virgen de las Nieves. En este, el presidente de la Junta ha explicado el planteamiento de la bajada de las restricciones ante el optimismo de los expertos.

Estas rebajas de restricciones por parte de la Junta, sin embargo, no se realizarían en un plazo inmediato, ya que aún no han podido comprobar la funcionalidad de las medidas aplicadas el pasado domingo. Estas medidas fueron reducir el horario de la hostelería y de los comercios no esenciales hasta las 8 de la tarde en todas aquellas zonas en fase 3.1 de riesgo sanitario.

Juanma Moreno ha explicado que, según los datos que se obtengan para la semana que viene, «podremos tomar decisiones». También ha adelantado que, aunque la Junta esta dispuesta a «abrir el grifo», las restricciones que se adaptaran irán en la tónica de las impuestas previamente.

De la misma forma, el presidente de la Junta ha celebrado que esta cuarta ola no haya tenido el mismo impacto como si la tuvieron las de Navidad o la de Semana Santa. Ante esta reducción de contagios, el presidente ha declarado que «las cosas van razonablemente bien dentro de las circunstancias»

Retraso del comité de expertos

Será la semana que viene cuando este comité de expertos se vuelva a reunir para analizar la situación. Esta reunión estaba prevista para esta misma semana, pero ante la buena tendencia de los casos de coronavirus en la sociedad andaluza, decidieron posponerla para la semana que viene.

En ella analizaran la tendencia en Andalucía de esta cuarta ola, además de la funcionalidad de las medidas tomadas desde el gobierno andaluz.

