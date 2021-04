El pasado 17 de noviembre, Teresa Rodríguez y otros siete diputados del partido Adelante Andalucía fueron expulsados gracias a los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PP por «transfuguismo» al mantener sus escaños conseguidos en su condición de militantes de Podemos y estar en otro partido que habían creado.

Ahora Pilar González se ha referido a este tema en el Senado, «le llamaron operación de Estado, les contaron que había que arreglar lo del Sur» ha dicho la senadora refiriéndose al pacto que se coció en Madrid, con Pablo Iglesias entre los que acordaron arreglar el problema de los trásfugas de Podemos en Andalucía.

Según González este «acuerdo por la estabilidad» lo convirtieron en «un arma para desestabilizar el Parlamento de Andalucía”. Pilar González ha querido defender a sus compañeros que fueron expulsados y que, según la senadora, «en su tarea de oposición no había cambiado ninguna mayoría en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones, no se había salido una línea del programa electoral, el contrato social con el que se presentó, no se había roto nunca la disciplina de voto, no habían obtenido en ninguno de ellos o ellas ni una sola prebenda»

«Era una operación de Estado, había que arreglar lo del sur, pero el daño no se lo hicieron a Adelante Andalucía, que no estamos en doma y sobreviviremos, el daño se lo hicieron al Parlamento de Andalucía».

El pacto entre PSOE, Ciudadanos y Unidas podemos para desbancar a los diputados andaluces con Teresa Rodríguez a la cabeza, no sentó muy bien a la senadora cuyo daño, afirma, «no se lo han causado solo a ellos y a ellas, que sobrevivirán, el daño lo han causado al parlamento de Andalucia». Además reprocha a los demás partidos políticos de estar más pendientes de lo que ocurre en Madrid que en la comunidad para la que sirven «qué pena que al PSOE y a Ciudadanos les importe menos Andalucía que Murcia, y mucho menos que Madrid. En Andalucía escupieron al cielo y les ha caído en lo alto, en Murcia les ha caído en lo alto, y el PP se va de rositas».

Pilar González ha concluido haciendo una alusión a todos los que, desde el principio, crearon el plan para «arreglar lo del sur» y ha terminado su intervención diciendo que están «escondidos como ratas».

