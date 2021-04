El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se ha disculpado en sus redes sociales tras ser pillado y fotografiado en una terraza con otras seis personas. Kichi ha informado de que ha avisado a la policía para pagar la multa correspondiente. Kichi se salta las normas sanitarias en un momento en el que la incidencia sube en Andalucía, por lo que los ánimos están más caldeados que de costumbre. En su escrito ha señalado que fue «un descuido de solo unos minutos».

«Llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta unos diez minutos después, que enmendamos el error. Pero no hay excusa. Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias», ha señalado.

«Ya me he puesto en contacto con la Policía Local para abonar voluntariamente la cuantía de la multa. Una cantidad que pagaré con mi sueldo, que sigue siendo el mismo de siempre, el sueldo de profesor. Primero, porque no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar». «Bastante tienen ya encima como para que encima tenga que asumir los descuidos de los demás. Él había preparado las mesas para un máximo de seis, hizo lo correcto», ha destacado.

FInalmente, ha señalado que «los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre» y que «no estamos para disculpas», finalizando con una nueva disculpa.

