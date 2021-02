Los feriantes califican como “decepcionante” su reunión con la Consejería de Empleo

Diversas asociaciones coordinadas por la Unión de Autónomos de Andalucía exige ayudas directas inmediatas a este colectivo que lleva sin ingresos desde febrero del pasado año.

Los trabajadores autónomos que conforman el sector de los eventos de feria han mantenido un encuentro digital con la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que han calificado como “decepcionante”. Los feriantes han expresado una vez más su problemática a la administración andaluza, que no ha sido capaz de aportar nuevas soluciones para salvar de la ruina a un sector que lleva 19 meses sin trabajar a cauda de la pandemia.

En la reunión han participado el secretario general de la Consejería, José Agustín González, la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla (AEFA), la Asociación de Empresarios de Hostelería de Feria, la Asociación Sevillana de Montadores de Casetas de Feria y la Asociación Cultural de Mujeres Emprendedoras Feriantes de Andalucía (ACUMEFA). Era la primera vez que todo el sector unido se dirigía a la Junta para escuchar propuestas de salvación, pero a juicio de los feriantes, “se han limitado a negar que tengan competencias para convocar ayudas directas y hemos quedado muy frustrados una vez más”.

Para Pepe Galván, secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía UATAE, que ha convocado el encuentro, “la reunión era una oportunidad de avanzar en las soluciones que necesita el sector, pero no ha servido prácticamente para nada”. Galván y los feriantes insisten en que “necesitamos con urgencia que nos digan qué organismo de la Junta tiene la competencia para convocar ayudas directas, porque de seguir así unos meses más, se va a desmantelar el sector”. Se refieren los autónomos a que muchos de los profesionales están malvendiendo sus enseres y dedicándose a otras tareas, ante el negro panorama al que se enfrentan.

El presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria, José David Martín González, ha afirmado que “llevamos 19 meses sin poder trabajar y nuestra situación es insostenible, por lo que hemos solicitado una reunión con Moreno Bonilla, pero no nos atiende, no quieren dialogar con nosotros, a pesar de las 7.000 firmas que hemos entregado como muestra de respaldo, y tenemos que reunirnos con departamentos que dicen no poder ayudarnos”.

Martín indica que “si esto sigue así, calculamos que se perderán el 40% de las empresas del sector, con lo que peligran las ferias venideras, ya que no habrá profesionales para atenderlas”, por lo que reclama “ayudas directas y urgentes para mantener la actividad y para estar preparados cuando se pueda reactivar”.

Otras entidades, como AEFA han entregado un protocolo de organización de eventos y ferias que no ha contado con la aceptación de la administración, por lo que las perspectivas de recuperación se alargan y, en su opinión, “si por un decreto nos prohibieron trabajar, por un decreto nos deben ofrecer ayudas directas”.