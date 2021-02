Juanma Moreno advierte que no se cumplirán los plazos de vacunación con las dosis que llegan

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido que las dosis que está recibiendo Andalucía son insuficientes para cumplir los plazos de vacunación establecidos por el gobierno.

Las dosis que están recibiendo las comunidades autónomas no son suficientes para cumplir el objetivo de tener al 70% de la población vacunada en el mes de junio según manifestaba Juanma Moreno en la inauguración del Hospital Militar de Sevilla.

Según el presidente de la Junta de Andalucía, para cumplir ese objetivo, Andalucía debería de recibir un total de 350.000 dosis de manera semanal, muy lejos de las 85.850 que recibía este mismo lunes. “Prefiero tener el problema de no poder vacunar todas las dosis que me lleguen, a no poder vacunar porque no llegan las dosis suficientes”, señalaba Moreno.

???? @JuanMa_Moreno: Ahora van a depositar en #Andalucía 76.050 vacunas de Pfizer y 9.800 de Moderna. En total contamos con 85.850.

✔️ Dosis recibidas hasta 24 de enero: 330.980

✔️ Dosis administradas hasta 31 de enero: 300.031

✔️ Dos dosis administradas: 78.574 pic.twitter.com/bliiAA3X1g — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) February 1, 2021

A fecha de 24 de enero, Andalucía recibía un total de 330.980 dosis, de las que el 90,6%, unas 300.031, han sido administradas, siendo 78.574 de ellas segundas dosis. Este lunes se han depositado en Andalucía 76.050 dosis de la vacuna de Pfizer y 9800 dosis de la vacuna de Moderna, haciendo un total de 85.850 dosis a 1 de febrero, a la espera aún de que comiencen a llegar las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca.