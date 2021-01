La Junta descarta el cierre de colegios en Andalucía

El portavoz del gobierno, Elías Bendodo, ha descartado hoy que se vayan a cerrar los centros educativos en Andalucía.

En comparecencia tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía Bendodo ha recordado que el Comité de Expertos presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya adoptó medidas. Entre ellas, el cierre perimetral en municipios que superen una tasa de incidencia de 500 o el cese de actividad no esencial en localidades que superen la tasa de 1000. Estas medidas tienen un periodo de vigencia de 14 días y hasta que no concluya la Junta no se plantea nuevas medidas.

El portavoz de gobierno ha asegurado en este sentido que “el lugar más seguro son los colegios”. De los 7099 centros educativos que hay en Andalucía, Bendodo ha indicado solo en 17 de ellos hay aulas cerradas. Esto supone un 0,239%. Así, ha despejado las dudas sobre un posible cierre en municipios con tasa superior a 1000, donde no hay actividad esencial pero sí hay clases presenciales.