La guía definitiva de las medidas para Navidad en Sevilla y Andalucía

Ya se conocen todos los datos sobre cómo viviremos las Navidades del Covid. ¿Cuántas personas?, ¿cuándo?, ¿dónde?, incluso ¿cómo verán los pequeños a los Reyes Magos? Consulta aquí la guía definitiva de las medidas para Navidad en Andalucía y cómo te afectan.

Fases, toque de queda, comercio y movilidad

El periodo clave irá del 23 al 6 de enero, cuando se permitirá la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar. Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, además, se podrán reunir un máximo de diez personas en domicilio familiar. Hay dos fases para la apertura de comercios y hostelería, con diferentes horarios y restricciones de movilidad. Te lo contamos aquí.

Hostelería y horarios

Como comunicaba Juanma Moreno, con el objetivo de evitar que se alarguen las sobremesas, “muy sensibles para el contagio porque, según los expertos, es cuando se produce la mayor relajación”, la hostería verá reducida durante toda la Navidad su actividad comercial, aunque no igual en todas las fases. Consulta aquí los horarios y el calendario de apertura.

Mayores y residencias

Los mayores que actualmente viven en residencias de ancianos podrán salir de las mismas para pasar las fiestas navideñas con sus familiares, siguiendo una serie de requisitos impuestos por la Junta de Andalucía. Consulta aquí cuándo y bajo qué condiciones.

“Allegados”

Frente a la intención inicial del gobierno andaluz de limitar a familiares los reencuentros navideños, finalmente ha tenido que adaptar la normativa de la comunidad a la política del Ministerio de Sanidad. Consulta aquí todos los detalles.

Guía definitiva de las medidas para Navidad: Sevilla

La capital hispalense también ha informado de diversas medidas que afectan al tránsito por el Centro de la ciudad o, para los más pequeños, a la llegada de Sus Majestades de Oriente. También ha habido variaciones en los niveles de alerta sanitaria de los diferentes distritos de la provincia. Te contamos todos los cambios.

Alerta sanitaria por municipios (provincia de Sevilla)

La Junta ha rebajado el nivel de alerta de la mayoría de los distritos y, por tanto, localidades de la provincia pero, sin embargo, muchos siguen aún en el nivel 4, la alerta sanitaria más dura posible. Consulta aquí si tu municipio sigue o no en máxima alerta.

Restricciones de tránsito (Sevilla capital)

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de control de los aforos en el Centro para esta Navidad, con una reordenación del tránsito peatonal en Constitución, Sierpes y Tetuán y el uso de dron y cámaras para evitar en tiempo real las aglomeraciones. Consulta aquí cómo te afectan las restricciones y cuándo se aplican.

Cabalgata y Reyes Magos (Sevilla capital)

No habrá calbalgata de Reyes en un año marcado por la dureza de una pandemia, que ha ido limitando muchas de nuestras expresiones culturales. Sin embargo, Sevilla no se quedará sin Reyes Magos este enero: cruzarán el cielo de la ciudad en globo aerostático. Consulta aquí cuándo y cómo podrán verlo los pequeños y no tan pequeños de la casa.

Actualizaciones diarias

En nuestro Directo puedes encontrar toda la información diaria de la actualidad del coronavirus en Andalucía y Sevilla. Consúltalo aquí para estar al día de los últimos datos de la pandemia.