La hostelería de feria protesta por su “crítica situación”

Los trabajadores autónomos que conforman el sector de la hostelería de feria han salido a la calle, siguiendo todas las medidas de seguridad, para protestar contra lo que califican como una “crítica situación”. El presidente de la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria, José David Martín González, ha afirmado que “llevamos 14 meses sin poder trabajar y nuestra situación es insostenible”.

En esta manifestación han recibido el apoyo de organizaciones como la Unión de Autónomos de Andalucía UATAE, cuyo Secretario General, Pepe Galván, ha acusado a la Junta de Andalucía de “no hacer nada para rescatar a un sector que no puede más”. Las y los hosteleros de feria han solicitado una reunión con el presidente de la Junta, “pero Moreno Bonilla no nos atiende, no quieren dialogar con nosotros, a pesar de las 7.000 firmas que hemos entregado como muestra de respaldo”.

Martín indica que “hay muchos negocios que no han resistido, están vendiendo sus enseres y utensilios y se han orientado hacia otras actividades, y si esto sigue así, calculamos que se perderán el 40% de las empresas del sector”.

Con esta situación, “peligran las ferias venideras, ya que no habrá profesionales para atenderlas”, por lo que reclama “ayudas directas y urgentes para mantener la actividad y para estar preparados cuando se pueda reactivar”.

En esta reactivación cifran sus esperanzas, pero tampoco la perspectiva es halagüeña, ya que para Martín, “las previsiones no son buenas, nos hablan de recuperar las ferias para 2022 y eso es inasumible, pedimos que los eventos de 2021 no se cancelen, sino que se aplacen hasta que la situación sanitaria asegure su celebración“.

Siguiendo con estas necesidades, la asociación de hostelería de feria pide que “si llegada la primavera o el verano las condiciones de la pandemia lo permite, se organicen todos los eventos de feria que sean posibles, aunque sea con las restricciones adecuadas, con el fin de favorecer la reactivación del dinamismo y el empleo”.

Desde la Unión de Autónomos de Andalucía, Galván exige “a Moreno Bonilla que reciba a la asociación representativa del sector y que atienda estas peticiones razonables, ya que en el plan para hostelería prácticamente los han olvidado, y hay un 70% de hosteleros de feria que no podrán acogerse a los insuficientes 1.000 euros que contempla la convocatoria”.