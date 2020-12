Nuevo ataque de Vox a Andalucía: “Nos hemos inventado una patria, con su padre y todo”

El portavoz de Vox en la Junta de Andalucía, Alejandro Hernández, se ha referido así a Andalucía durante el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Estas declaraciones las vertió el portavoz de Vox durante la réplica a una pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en referencia a la Ley Celaá, en su punto sobre el carácter vehicular de la lengua española. “Aquí en Andalucía no debería de ser un problema más allá de los desvaríos de alguno que denomina ese acento andaluz convierte este habla en una lengua propia”, manifestaba Hernández.

Aprovechando este asuntó Hernández lanzó un ataque a la autonomía andaluza, de la que previamente renegado: “No nos descuidemos. Si nos hemos inventado una patria con su padre y todo, no sería difícil que alguien llegue y nos invente un idioma”, en referencia a la Patria Andaluza y a Blas Infante. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha contestado a este ataque a la autonomía andaluza.

Susana Díaz reprocha a Juanma Moreno la no defensa a Andalucía

La portavoz del grupo parlamentario socialista no ha querido dejar pasar la oportunidad de reprocharle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el hecho de que no haya salido en defensa “del padre de la patria andaluza, Blas Infante, reconocido en el Estatuto de Autonomía, y cómo no se ha visto vinculado como presidente de todos los andaluces a la afirmación que ha hecho el portavoz de la ultraderecha en esta cámara”.

Nuevo desaire del portavoz de Vox

El portavoz andaluz de Vox, Alejandro Hernández, protagonizaba el pasado 19 de noviembre unos momentos de tensión en el Parlamento de Andalucía durante la sesión. La socialista Susana Díaz se dirigía al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, diciéndole que “ha abrazado a los herederos del franquismo” al pactar los presupuestos con Vox.

Al escuchar estas palabras, Hernández ha tomado la palabra mientras Susana Díaz proseguía su intervención, que ha continuado hablando ignorando los gritos del portavoz de Vox, que se dirigía a la presidenta del Parlamento, Masta Bosquet, pidiéndole amparo. “Señora presidente, atiéndame y no me ningunee”

Blas Infante, padre de la Patria Andaluza

Hay que recordar que el 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley que acabó con el olvido oficial al que fue sometido Blas Infante Pérez desde que fuera fusilado el 11 de agosto de 1936 por el delito de reclamar para Andalucía lo que era y es su derecho: el autogobierno en el marco de solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones españolas.

La iniciativa parlamentaria fue convertida en preámbulo del Estatuto de Andalucía: «La Historia ha reconocido la figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del autogobierno que hoy representa el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Blas Infante, con las Juntas Liberalistas que él creara, se coloca en la vanguardia del andalucismo al luchar incansablemente por recuperar la identidad del pueblo andaluz; por conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco irrenunciable de la unidad de los pueblos de España; por reivindicar el derecho de todos los andaluces a la autonomía y a la posibilidad de decidir su futuro».