Las ITV de Andalucía en Huelga a partir del 9 de diciembre

Según el responsable regional de UGT FICA, Manuel Jiménez, “llevamos dos años sin que el IV Convenio Colectivo se firme, tenemos congelado el contrato relevo, falta personal técnico en las ITVs por lo que no se está prestando el servicio que nos obliga la ley, no se ha hecho el concurso de traslados, no hay consolidación de plazas estructurales con trabajadores eventuales existentes en las bolsas etc…por todo ello nos vemos obligados a tomar la decisión, como primera fuerza sindical que somos en VEIASA de convocar una huelga general todos los miércoles a partir del 9 de diciembre y de manera indefinida”.

Así anunciaba UGT el panorama a 25 de noviembre, hoy, al no llegar a acuerdo a través de SERCLA, El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, se confirma la convocatoria de huelga indefinida tras el Puente de la Inmaculada.

Manuel Jiménez ha exigido que “se haga una oferta pública de empleo, donde tengan prevalencia los trabajadores y trabajadoras que llevan muchos años en el empresa, sería una incongruencia que después de haberlos formado no tuvieran la primera oportunidad de acceso a estas plazas”.

“Desde UGT siempre hemos pretendido que el diálogo prevalezca en las relaciones laborales, pero nos hemos encontrado con una dirección y una Consejería intransigente, ya es un clamor que ha hecho decir que hasta aquí llegamos. En el SERCLA previo a la huelga esperemos que la empresa ceda y solucione los problemas de los trabajadores y que no perjudique a los usuarios”.