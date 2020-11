800 enmiendas a la Ley de presupuestos andaluza

Los grupos parlamentarios y los diputados no adscritos han registrado hoy las enmiendas parciales al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021, cuyo plazo de registro ha expirado a las 14:00 horas

En total se han registrado 848 enmiendas: 335 del Grupo Adelante Andalucía, de las cuales 99 son al articulado, 212 al estado de gastos y 24 al de ingresos; 302 del Grupo Socialista, de las cuales 64 son al articulado, 220 al estado de gastos y 18 a ingresos; 47 del Grupo Vox en Andalucía, 13 al articulado y 34 al estado de gastos; 37 presentadas de forma conjunta por los grupos Popular y Ciudadanos, de las cuales 9 son al articulado y las otras 28 a los gastos; 17 de la diputada no adscrita María Gracia González, 13 de la diputada no adscrita Ángela Aguilera, 15 de la diputada no adscrita Ana Villaverde, 16 de la diputada no adscrita Vanesa García, 16 de la diputada no adscrita Luz Marina Dorado, 21 del diputado no adscrito Nacho Molina, 21 del diputado no adscrito José Ignacio García y ocho del diputado no adscrito Diego Crespo, todas ellas enmiendas al estado de gastos.