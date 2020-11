Navidad de pandemia en Andalucía con mayor movilidad y aún sin medidas concretas

El presidente de la Junta de Andalucía ha comparecido este domingo para analizar la evolución de la pandemia en la comunidad y comunicar las nuevas medidas para Granada, además del panorama para Navidad.

Juanma Moreno ha señalado que se buscará la mejor de las Navidades posibles, pero ha recordado que una relajación en las medidas restrictivas podría significar una tercera ola si no se actúa con responsabilidad, “En nuestras manos está poder impedirlo”, ha concretado.

Lo que aún no ha concretado son las medidas que estarán activas durante la Navidad, ya que aún no hay “nada cerrado”. Las restricciones que cambiarán el próximo 10 de diciembre, tras el puente de la Inmaculada, dependerán de la evolución diaria del Covid y las tasas de incidencia a lo largo de Andalucía. Sí se ha avanzado que la movilidad podrá no abrirse en toda la comunidad, debido a las diferentes tasas de incidencia en cada distrito sanitario.

Desde el gobierno de la Junta se pide un comportamiento “ejemplar” en los próximos días para afrontar las Navidades con la mejor situación epidemiológica posible.