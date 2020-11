Rufián defiende a María Jesús Montero: “Frente a los cavernícolas, viva el acento andaluz”

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha salido hoy a mandar un mensaje de apoyo desde la tribuna del Congreso a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha recibido críticas por su acento andaluz.

En concreto la crítica era una columna del jefe de Opinión del diario El Mundo, Jorge Bustos, donde se dedicaba a cargar contra la manera de hablar de la ministra: “Hasta la irrupción de María Jesús Montero en la escena política, todos pensábamos que el euskera era la única lengua no indoeuropea que se hablaba en España“.

“Yo quiero decir algo antes de nada. Frente a la caverna, frente a los cavernícolas, frente a sus lacayos, señora ministra, ¡viva el acento andaluz, viva!”, ha exclamado Gabriel Rufián en defensa de María Jesús Montero.

Gracias @gabrielrufian por defender la dignidad del pueblo andaluz. pic.twitter.com/zZ19FsWi14 — Izquierda Andalucista (@IzqAndalucista) November 12, 2020

Esta no la primera vez que se habla del acento de la ministra de Hacienda y Portavoz de Gobierno, que en abril, tras otras críticas por su manera de expresarse, espetó en La Ser: “La forma de hablar de los andaluces expresa la riqueza, la pluralidad de nuestra tierra y creo que el que cada uno de los ministros y ministras hablemos en nuestro acento, pone de manifiesto lo rica que es España, la capacidad de integrar culturas que tienen los diferentes territorios de nuestros país”.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, también ha tenido unas palabras en defensa de la ministra: “Tengo que decirle que a mí me encanta su acento y me encanta escuchar acento andaluz en esta Cámara. Me encanta”

“Señora ministra, los ataques de la ultraderecha a usted por su acento son repugnantes”, ha concluido.