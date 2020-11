El Gobierno no permitió a la Junta adelantar el toque de queda antes de las 22:00 horas

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha admitido hoy que la Junta solicitó un adelanto del toque de queda a antes de las 22.00 horas para que la población “se quede en casa en horas no productivas”, después de acordar el cierre de la actividad no esencial a partir de las seis de la tarde, pero que el Gobierno no ha autorizado esta petición, por lo que finalmente Andalucía se mantendrá en el límite establecido por el Ejecutivo, con la limitación de la movilidad de 22.00 a las 7.00 horas de la mañana.

En una entrevista en el programa de Jesús Vigorra de Canal Sur Radio, Aguirre ha defendido la necesidad de las medidas acordadas ayer por el gobierno andaluz tras la reunión con el comité de expertos de la COVID-19, y ha mostrado su malestar por la “disparidad de criterios entre las comunidades autónomas al abordar un virus que no entiende de frontera”, lo que lo achaca a una “falta de liderazgo del gobierno central en un asunto de salud pública como es la pandemia”.