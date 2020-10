La Junta afirma que Sevilla o Jaén podrían someterse a las mismas medidas que Granada

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asegurado hoy que adoptará las mismas medidas que en Granada en Sevilla y Jaén si siguen aumentando los contagios y la tasa de incidencia de COVID-19.

En declaraciones a los medios durante una visita al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa (Almería), ha afirmado que «cualquiera que me dé cifras como Granada, con una subida exponencial y sin que haya control, no me temblará la mano en absoluto para tomar las medidas oportunas, aunque sean drásticas. Igual que cerré Granada, cerraré Sevilla o Jaén».

De igual manera, ha adelantado que entre hoy y mañana los equipos técnicos de las delegaciones territoriales realizarán distintas propuestas para localidades como Estepa (Sevilla), Pedrera (Sevilla), Jaén capital o Cuevas de San Marcos (Málaga).

En cuanto a esas medidas, ha manifestado que, «algunos pueblos, por los testeos, pasarán a la fase dos y a una fase, no de limitación de la movilidad, pero sí de evitar concentraciones, de cerrar bares a las diez, cerrar parques y jardines, zonas de ocio… Las mismas de Granada»