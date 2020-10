La tremenda rajada de Amparo Rubiales contra Susana Díaz

En el seno del PSOE de Andalucía ha estallado la guerra. a histórica socialista Amparo Rubiales ha cargado contra Díaz para recordarle que no ha podido ir a la celebración de la fiesta nacional el 12 de octubre en Madrid porque “se lo ganado a pulso”.

Duele no estar, verdad? Te lo has ganado a pulso! https://t.co/QrP68BX530 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) October 12, 2020

Susana Díaz felicitaba en su cuenta de Twitter a todos los españoles por la fiesta nacional del 12 de octubre con un vídeo con imágenes de un vídeo promocional del Gobierno de España en relación a la fiesta nacional. A esta publicación respondió Rubiales: “Duele no estar, ¿verdad? ¡Te lo has ganado a pulso!”. Este mensaje no sentó nada bien y una de las primeras en responder a Amparo Rubiales fue Verónica Pérez, secretaria del PSOE de Sevilla, “Lo que duele, Amparo, es este tuit, verte atacar a otra compañera. Somos feministas, creemos en la igualdad, practiquemos la sororidad entre nosotros”.