Andalucía asesorará a Escocia para salvar de la extinción su gato montés

Saving Wildcats se apoya en la experiencia de Andalucía en la recuperación del lince para construir un centro de reproducción. Tratarán de salvar al gato montés de Escocia, que está en peligro de extinguirse.

Este felino salvaje, que antaño vivía por toda Gran Betraña, sobrevive hoy solo en las Highlands escocesas, donde logra esquivar las amenazas que lo han convertido en un animal que está al borde de la desaparición. La pérdida de hábitat y el cruce con gatos domésticos son algunas de las principales causas de que se encuentre en vía ex- tinción, a pesar de que es una especie protegida por las leyes británicas desde 1988.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía colabora en el partenariado internacional Saving Wildcats, ofreciendo asesoramiento, en calidad de experto, para el desarrollo de un programa de cría en cautividad del gato montés escocés. En este proyecto de conservación que lidera la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), colaboran también otras entidades de Escocia (NatureScot, Forestry and Land Scotland, The Cairngorms National Park Authority) y Suecia (Norden’s Ark).

En concreto, la Consejería de Desarrollo Sostenible, que dirige Carmen Crespo, ha aconsejado a Saving Wildcats en la construcción de un centro de cría, donde tratan de recuperar al auténtico ‘tigre de las Highlands’ en el marco del plan de conservación nacional relativo al gato montés (Scottish Wildcat Action) de Esco- cia. Éstas serán las primeras instalaciones del Reino Unido dedicadas a la cría de esta especie con el objetivo de su posterior reintroducción.

Para RZSS, la experiencia de 17 años de cría en cautividad del lince ibérico en Andalucía puede ser clave para evitar la desaparición del felino escocés. Más de 300 nacimientos de linces en cautividad -170 en El Acebuche que gestiona el Organismo Autónomo Parques Nacionales y 131 en el centro de La Olivilla de la Junta-, unido al logro de aumentar la población hasta cifras históricas -solo en 2019 creció un 3,6% hasta superar los 460 ejemplares-, convierten a la comunidad andaluza en un extraordinario aliado en el difícil reto de conservar al gato montés de Escocia.

Las recomendaciones remitidas por la consejería para el desarrollo del proyecto Saving Wildcats, buscan trasladar la dilatada experiencia de Andalucía en el proceso de cría en cautividad y reintroducción del lince ibérico en el medio natural. Sin duda, el buen hacer del programa andaluz está dando sus frutos y, de hecho, el nuevo proyecto ‘Lynx Connect’ tiene como desafío que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) recatalogue el lince y pase de estar declarada ‘especie en peligro de extinción’ a ‘especie vulnerable’.