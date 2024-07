La tiktoker sevillana Rocío Armero, conocida en la red social por sus vídeos sobre chucherías, ha sufrido un acto vandálico en su nuevo quiosco justo antes de ser inaugurado en la localidad de San Juan de Aznalfarache.

Este terrible suceso lo ha denunciado Armero a través de su cuenta de TikTok, El Quiosco de Sarita, y cuenta que el fuego se originó a las 04:20 de la madrugada de este viernes. La rápida actuación policial evito que las llamas se propagasen a otros inmuebles de la Avenida Palomares, dónde se ubica el quiosco.

«La tienda ha ardido esta madrugada. He sufrido un acto de vandalismo. Le han echado gasolina a las cuatro y media de la mañana. Me han quemado la tienda que con tanto esfuerzo he intentado levantar. Esto ha sido intencionado. Hemos llegado antes de que la tienda se quemara y hemos conseguido apagarlo» denuncia Rocío.

«Pero, ¿sabes lo que digo? El que lo ha hecho, vas a caer. Porque ha sido intencionado. No le hago daño a nadie. Lo que hago es trabajar. Hemos conseguido apagarlo. Lo que se ha quemado es esto. Mi pueblo está entero esperándome, que me va a ayudar a limpiar. Si creías que me ibas a hundir, voy a resurgir. Y lo voy a hacer más grande todavía. No vas a poder conmigo» respondía tajante la influencer.

Armero ha aprovechado la situación para «resurgir como el ave Fénix» y en el suelo del local, dónde se puede ver uno de los desperfectos que ha dejado las llamas, ha colocado una pegatina en la que reza «No pudiste conmigo, gracias San Juan, 12/07/2024». Un signo de que aunque ocurran cosas malas, hay que seguir para adelante.