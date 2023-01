La Cabalgata de Reyes en Bormujos iniciará su recorrido el próximo 5 de enero por las calles de la localidad aljarafeña a las 15:30 horas. SSMM de Oriente repartirán caramelos, regalos, ilusión, alegría y mucha esperanza. Todo ello, acompañados por diez carrozas animadas con motivos de cuentos, naturaleza, circo y, por supuesto, la Estrella de la Ilusión y los tres Reyes Magos.

Además no faltarán los beduinos, música, hinchables, espectáculos y un montón de sorpresas. Todos los globos serán biodegradables y no se incorporará ningún elemento de pirotecnia, a lo que habrá que sumar que la zona de Concejal Miguel Ángel Blanco se bajará el volumen de todos los elementos sonoros, para facilitar a los pequeños con autismo también disfrutar de este día mágico.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes en Bormujos

El recorrido será el siguiente: Salida de c/ Maimónides, Avenida Universidad de Salamanca Avda. San Juan de Dios C/ Pablo Coso Calero, C/ Jesús del Gran Poder, Plaza José Moreno Gordillo, Avda. Mairena del Aljarafe, Hacienda Buenavista, Avda. Almargen, C/ Miguel Ángel Blanco, C/Hernán Cortés, C/ Alquería de Moraima, Avda. de la Diputación, Avda. del Aljarafe, C/ Pablo Coso Calero, C/ Leonor Gaviño, C/Duque de Rivas y Camino de Gines.