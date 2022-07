El Ayuntamiento de Coria del Río ha pedido que se reabra el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), que cerró en el mes de julio de 2021, después de que la Junta de Andalucía declarase en ruinas administrativa el edificio donde se ubicaba. La Dirección Provincial argumentó que el cierre sería temporal, hasta que la Junta de Andalucía cumpliera su compromiso de reformar el edificio.

Sin embargo, y tras varias peticiones por parte del Ayuntamiento, el edificio sigue clausurado más de un año después, y tanto los vecinos de Coria del Río como los de las localidades limítrofes que acudían a esta oficina de la Seguridad Social para realizar servicios necesarios e imprescindibles, tienen que desplazarse a otros municipios o a la capital sevillana.

Esta demora de tantos meses ha hecho que el Ayuntamiento aprobase por unanimidad la moción presentada por Andalucía por Sí (AxSí) en el último Pleno Ordinario, en la que se pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social que reabra de manera inmediata el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Coria del Río.

Según comenta el alcalde de Coria del Río, Modesto González, «aunque se intenten poner en valor los trámites telemáticos, lo cierto es que muchas personas de nuestra localidad no tienen acceso o no tienen facilidad para ello, lo que les hace que sea un abismo sacar una simple Vida Laboral, un informe de situación, una acreditación de alta o baja, asuntos de pensiones o, por ejemplo, un aplazamiento de deudas, teniendo que desplazarse o verse castigados a una cita con meses de retraso, ante el cierre por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Oficina de Coria».

El Ayuntamiento coriano ha mantenido varias reuniones y contactos con el Director Provincial y técnicos de la Seguridad Social, ofreciendo incluso posibles sedes para que se ubique el Centro de Atención e Información. Modesto González asegura que «hemos propuestos alternativas y nuevas instalaciones en diferentes zonas de la localidad, asumiendo incluso el Ayuntamiento los costes de la misma para garantizar que no nos quedemos permanentemente sin esta oficina en Coria del Río. Sin embargo, a la fecha actual no sólo no nos confirman la apertura de forma inmediata, sino que siguen poniendo problemas a las propuestas que les hacemos, lo que nos lleva a pensar que la intención es no abrir la oficina».

Además, Modesto González alega que este cierre no sólo perjudica sensiblemente a los vecinos, sino también a los trabajadores de la oficina, que han sido desplazados a otros centros. «Una muestra más de que no hay intención de que sea algo provisional sino que parece ser una medida de ahorro de costes para el Estado, a costa de perjudicar a los corianos y corianas», critica el alcalde coriano, a lo que añada «la Oficina ya ha sido quitada de la sede electrónica del Gobierno de España, por ello debe abrirse de forma presencial, como toda la vida, y debe hacerse de manera inmediata para facilitar que los corianos y corianas puedan realizar todos los trámites a los que se ven abocados y le son necesarios, como han hecho siempre en la sede que ahora se encuentran cerrada».